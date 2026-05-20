ەبولا: شەتەلگە شىققاندا نەنى ەسكەرۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا جانە ۋگاندادا تىركەلگەن ەبولا قىزباسىنىڭ ورشۋىنە بايلانىستى حالىقارالىق ماڭىزى بار توتەنشە جاعداي جاريالادى.
اۋرۋدىڭ تارالۋىنا ەبولا ۆيرۋسىنىڭ سيرەك ءتۇرى - Bundibugyo شتاممى سەبەپ بولىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا بۇل شتاممعا قارسى ارنايى ۆاكتسينا دا، ناقتى ەمى دە جوق.
ەبولا ۆيرۋسى جۇقتىرعان اداممەن نەمەسە جانۋارلارمەن تىعىز بايلانىس كەزىندە، ولاردىڭ بيولوگيالىق سۇيىقتىقتارى ارقىلى بەرىلەدى.
سوندىقتان جەكە باس گيگيەناسىن ساقتاۋ، ساپار كەزىندە ساقتىق شارالارىن ۇستانۋ جانە دەر كەزىندە مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ اسا ماڭىزدى. ساپارعا شىعار الدىندا باراتىن ەلدەگى ەپيدەميولوگيالىق جاعدايمەن الدىن الا تانىسىپ العان ءجون.
شەتەلدەن ورالعاننان كەيىن دەنساۋلىق جاعدايىن باقىلاۋدا ۇستاۋ قاجەت. ەگەر قانداي دا ءبىر بەلگىلەر پايدا بولسا، دەرەۋ دارىگەرگە قارالىپ، ساپار فاكتىسىن مىندەتتى تۇردە حابارلاۋ كەرەك. ءوز بەتىنشە ەمدەلۋگە بولمايدى.
شەتەلگە شىعار الدىندا ساقتالۋى ءتيىس نەگىزگى الدىن الۋ شارالارى كارتوچكالاردا بەرىلگەن.
ايتا كەتەلىك ۋگاندا بيلىگى ەبولا بەزگەگىنىڭ تارالۋىن بولدىرماۋ ءۇشىن 100 دەن استام ادامدى كارانتينگە جاپتى.