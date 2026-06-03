ەبولا ءورشىپ تۇر: قازاقستانعا قاۋىپ بار ما؟
الماتى. KAZINFORM - ۋگاندا مەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا ەبولا بەزگەگى ءورشىپ تۇر، ونداعان ەل سانيتاريا شارالارىن كۇشەيتىپ، كەلۋشىلەر ءۇشىن شەكتەۋ ەنگىزىپ جاتىر.
2-ماۋسىمدا ۋگاندا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى X جەلىسىندە ەبولا بەزگەگىن جۇقتىرۋدىڭ التى جاڭا جاعدايى تىركەلگەنىن حابارلادى. وسىلايشا، ەلدە راستالعان جاعدايدىڭ جالپى سانى 15 كە جەتتى.
كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا جاعداي ءالى دە كۇردەلى، دەگەنمەن جۋىردا شەتەلدىك ب ا ق بەس ناۋقاس ساۋىعىپ شىققانىن حابارلادى.
ۇلتتىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ورتالىعى قازاقستان ەبولا ىندەتىنە بايلانىستى شەكارانى جابۋدى جوسپارلاپ وتىرماعانىن حابارلادى. ماماندار ەل ۇستانىمى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ۇسىنىستارىنا سايكەس كەلەتىنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو قازاقستان جانە ەبولا ىندەتى تىركەلگەن ەلدەرمەن ارادا تىكەلەي اۋە قاتىناسى جوق ەكەنىن ەسكە سالدى. ۇلتتىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ورتالىعى مالىمەتىنشە، قازاقستاندا ينفەكتسيانىڭ تارالۋ قاۋپى تومەن دەڭگەيدە قالىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىندا جانە ۋگاندادا تىركەلگەن ەبولا ورشۋىنە بايلانىستى حالىقارالىق ماڭىزى بار توتەنشە جاعداي جاريالادى.