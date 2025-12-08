بوكەي ورداسىنىڭ مەرەيتويىنا دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كەلەسى جىلى بوكەي ورداسىنىڭ قۇرىلعانىنا 225 جىل تولادى. مەرەيتويعا دايىندىق جۇمىستارى تۋرالى باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى ناريمان تورەعاليەۆ ايتىپ بەردى.
- مەرەيتوي دايىندىعىنا بىلتىردان باستاپ كىرىستىك. بۇل ارالىقتا اۋدانعا جول سالىندى. قازىر تۇرعىندار قيىندىقسىز، 4-5 ساعاتتا 600 شاقىرىم جولمەن وبلىس ورتالىعىنا جەتە الادى. سونىمەن بىرگە، اۋداندا حان ورداسىنا دەيىن 21 شاقىرىم جەردە جول جوق بولاتىن. ونى دا اسفالتتاپ، جاڭا جول سالدىق، - دەدى ن. تورەعاليەۆ ەلوردادا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
سونىمەن بىرگە، بوكەي ورداسىنداعى مەكتەپ پەن مادەنيەت ءۇيى دە كۇردەلى جوندەۋدەن وتكىزىلدى. جاڭا سپورت كەشەنى سالىندى. حان ورداسىنىڭ وزىندە ۆيزيت- ورتالىق پەن اكىمشىلىك عيمارات بوي كوتەردى.
- رەكونسترۋكتسيانى قاجەت ەتەتىن نىسانداردىڭ بارلىعىن كۇردەلى جوندەۋدەن ءوتتى. بيىل جاڭگىر حان جاتقان كەسەنەگە دە رەكونسترۋكسيا جاسالىپ جاتىر، ونى جاقىندا اياقتايمىز. اۋىلدىڭ ىشىندەگى كوشەلەرگە دە جول سالىنىپ، جاڭادان ەلەكتر جارىعى تارتىلدى. جالپى، حان ورداسى، بوكەيوردا اۋدانى مەرەيتويعا تولىقتاي دايىن، - دەدى ناريمان تورەعاليەۆ.
اكىم مۇندا كەلەتىن تۋريستەر سانى دا ارتقانىن اتاپ ءوتتى. حان ورداسىنا جىلىنا وتىز مىڭعا جۋىق تۋريست كەلەدى. ولاردىڭ كوپشىلىگى - رەسەيدەگى قانداستار جانە وبلىسقا ءتۇرلى شارۋامەن كەلەتىن قوناقتار.
