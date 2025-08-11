12:24, 11 - تامىز 2025 | GMT +5
بوكستان U22 ساناتىنداعى ازيا چەمپيوناتى: قازاقستان قورجىنىنا ەكىنشى التىن ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى بانگكوكتا (تايلاند) ءوتىپ جاتقان U22 ازيا چەمپيوناتىندا ەكىنشى التىن مەدالعا قول جەتكىزدى.
70 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا سىنعا تۇسكەن باقىت سەيدىش فينالدىق ايقاستا وزبەكستاندىق بوكسشى ويشي تايروۆانى قاپى قالدىرىپ، جارىس جەڭىمپازى اتاندى.
وكىنىشكە قاراي، تاعى ءبىر وتانداسىمىز شۇعىلا ءنالىباي (75 كەلىگە دەيىن) فينالدا قىتايلىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى جي باوعا ەسە جىبەردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 48 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا گۇلناز بورىبايەۆا جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلگەن بولاتىن.