22:11, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
بوكستان قازاقستان قۇراماسىنىڭ باپكەرى 2026-جىلعى ماڭىزدى جارىستى اتادى
استانا. قازاقپارات - بوكستان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ەلدوس سايدالين 2026-جىلعا قويىلعان باستى ماقساتتارى جايلى ايتىپ بەردى.
«جەلتوقساندا تۇركىستان وبلىسىندا 21 كۇندىك وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزىپ جاتىرمىز. نەگىزگى جۇمىس جالپى دەنە دايىندىعىنا جانە سپورتشىلاردىڭ كۇشىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان»، - دەدى ول.
باپكەردىڭ ايتۋىنشا، كەلەر جىلى قىركۇيەكتەگى ازيا ويىندارى - الداعى ەڭ ماڭىزدى بىرىنشىلىك.
«2026-جىل بويى قاتىساتىن تۋرنيرلەر مەن جاتتىعۋ جيىندارى وسى كەشەندى جارىسقا دايىندىق ەسەبىندە بولماق. قاڭتاردا الماتى وبلىسىندا جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. ءارى قاراي ەۋروپادا وتەتىن بىرنەشە تۋرنيرگە قاتىسامىز»، - دەدى باس باپكەر فەدەراتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا.