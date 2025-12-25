ق ز
    22:11, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بوكستان قازاقستان قۇراماسىنىڭ باپكەرى 2026-جىلعى ماڭىزدى جارىستى اتادى

    استانا. قازاقپارات - بوكستان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى ەلدوس سايدالين 2026-جىلعا قويىلعان باستى ماقساتتارى جايلى ايتىپ بەردى.

    Елдос Сайдалин
    Фото: Елдос Сайдалиннің жеке мұрағатынан

    «جەلتوقساندا تۇركىستان وبلىسىندا 21 كۇندىك وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزىپ جاتىرمىز. نەگىزگى جۇمىس جالپى دەنە دايىندىعىنا جانە سپورتشىلاردىڭ كۇشىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان»، - دەدى ول.
    باپكەردىڭ ايتۋىنشا، كەلەر جىلى قىركۇيەكتەگى ازيا ويىندارى - الداعى ەڭ ماڭىزدى بىرىنشىلىك.
    «2026-جىل بويى قاتىساتىن تۋرنيرلەر مەن جاتتىعۋ جيىندارى وسى كەشەندى جارىسقا دايىندىق ەسەبىندە بولماق. قاڭتاردا الماتى وبلىسىندا جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. ءارى قاراي ەۋروپادا وتەتىن بىرنەشە تۋرنيرگە قاتىسامىز»، - دەدى باس باپكەر فەدەراتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
