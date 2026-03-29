بوكستان قازاقستان قۇراماسى موڭعوليا استاناسىنا جەتتى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان قۇراماسى World Boxing اياسىنداعى ازيا چەمپيوناتىنا قاتىسۋ ءۇشىن موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىنا جەتتى.
قۇرلىقتىق دودا 30-ناۋرىز-10-ءساۋىر ارالىعىندا وتەدى.
باس باپكەر نۇرجان ناسانوۆتىڭ جەتەكشىلىگىمەن بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى تۇركىستان وبلىسىندا بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزسە، ايەلدەر قۇراماسى دايىندىقتى الماتى وبلىسىندا ۇيىمداستىردى.
باس باپكەر نۇرجان نىسانوۆ ەرلەر قۇراماسىندا نەگىزىنەن تاجىريبەلى بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىنە سەنىم ارتتى.
ولاردىڭ قاتارىندا سانجار تاشكەنباي (50 كەلى)، ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋلينوۆ (65 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، ەراسىل جاقپەكوۆ (80 كەلى)، نۇربەك ورالباي (85 كەلى)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلى) جانە ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) بار.
ەلدوس سايدالين جەتەكشىلىگىمەن قۇرلىقتىق دوداعا تومەندەگى بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى قاتىساتىن بولدى. ولاردىڭ قاتارىندا ايگەرىم ساتتىبايەۆا (48 كەلى)، جازيرا وراقبايەۆا (51 كەلى)، ەلينا بازاروۆا (54 كەلى)، ۇلجان سارسەنبەك (57 كەلى)، ريمما ۆولوسەنكو (60 كەلى)، لاۋرا ەسەنكەلدى (65 كەلى)، باقىت سەيدىش (70 كەلى)، ۆالەنتينا حالزوۆا (75 كەلى)، نادەجدا ريابەتس (80 كەلى) جانە دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) بار.
World Boxing ۇيىمى ەرەسەكتەر اراسىنداعى العاشقى رەت قۇرلىقتىق بىرىنشىلىكتى ۇيىمداستىرۋدى قولعا الىپ وتىر.