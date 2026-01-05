بوكستان قازاقستان قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىنا دايىندىقتى باستادى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان قۇراماسى 2026-جىلدىڭ العاشقى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن باستاپ كەتتى. بوكسشىلار تۇركىستان وبلىسىندا باس قوستى دەپ حابارلادى بوكس فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، بيىل نارۋىز ايىندا موڭعوليا استاناسىندا ازيا چەمپيوناتى جالاۋىن كوتەرەدى. بۇگىنگى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى - وسى قۇرلىقتىق باسەكەگە دايىندىقتىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى.
«20 كۇن بويى بارلىق ايماقتان جينالعان 50 سپورتشى فيزيكالىق جانە فۋنكتسيونالدىق مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرۋعا، كۇش پەن توزىمدىلىكتىڭ جالپى كولەمىن جيناقتاۋعا جانە الداعى جارىستارعا قاجەتتى جۇكتەمە بازاسىن قالىپتاستىرۋعا ەڭبەكتەنەدى»، - دەلىنگەن فەدەراتسيا تاراتقان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، ۇلتتىق قۇراما بوكسشىلارى سوڭعى رەت جەلتوقسان ايىندا IBA ۇيىمداستىرعان الەم چەمپيوناتىنا قاتىسىپ، ءۇش التىن مەدال جەڭىپ الدى.