بوكستان قازاقستان قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنا دايىندىعىن باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى ءدۇبىرلى دوداعا ازىرلىگىن الماتى وبلىسىندا جۇرگىزىپ جاتىر.
قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان جيىنعا تەك تاڭداۋلى بوكسشىلار شاقىرىلعان. ءار سالماق دارەجەسىندە 4 سپورتشىدان كەلدى.
- بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى 26-تامىزدا ۇلى بريتانياعا اتتانادى. بىرىنشىلىك الدىندا شەففيلد قالاسىندا بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى وتەدى. وعان فرانسيا، شۆەتسيا، نورۆەگيا، گەرمانيا، ليتۆا، ا ق ش، كوسوۆو، فيليپپين، پولشا، يرلانديا، ءۇندىستان قۇرامالارى قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە، - دەپ ءمالىم ەتتى قازاقستان ەرلەر قۇراماسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى قايرات ءساتجانوۆ فەدەراتسياعا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، الەم چەمپيوناتىنا قازاقستان قۇراماسى ءالى تولىق جاساقتالعان جوق. بىرنەشە سالماقتاعى قاتىسۋشىلاردى وسى جيىندا قاراستىرادى.
الەم چەمپيوناتى 4-14-قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ازيا چەمپيوناتىندا 22 جاسقا دەيىنگى قازاقستان قۇراماسى 9 مەدال الدى.