بوكستان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى 2026-جىلدىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى بويىنشا العاشقى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا كىرىستى.
قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، دايىندىق باس جاتتىقتىرۋشى ەلدوس ءسايداليننىڭ جەتەكشىلىگىمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر. بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن الماتى وبلىسىنداعى سپورت بازاسىندا جالپى دەنە دايىندىعىنا كوڭىل ءبولىپ، ءارى قاراي شەتەلگە اتتانادى.
بيىلعى باستى دودانىڭ ءبىرى - ازيا ويىندارى. جاپونيادا 19-قىركۇيەك-4-قازان ارالىعىندا وتەتىن قۇرلىقتىق باسەكەدە ەلىمىزدىڭ بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى دە سىنعا تۇسەدى. سونداي-اق موڭعوليادا 28-ناۋرىز-11-ءساۋىر ارالىعىندا ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىندا ازيا چەمپيوناتى جالاۋىن كوتەرەدى.
الەم كۋبوگى كەزەڭدەرى ءساۋىر، ماۋسىم ايلارىندا برازيليا مەن قىتايدا وتسە، فينال قاراشا، جەلتوقساندا وزبەكستاندا بولادى دەپ جوسپارلانعان.
بىلتىر ەلىمىزدىڭ ايەلدەر قۇراماسى ءۇشىن تابىستى جىل بولدى. الدىمەن ناۋرىز ايىندا سەربيانىڭ نيش قالاسىندا IBA اياسىندا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا نازىم قىزايباي (48 كەلى)، الۋا بالقىبەكوۆا (50 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (63 كەلى) التىن السا، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى)، ەلدانا ءتالىپوۆا (81 كەلىدەن جوعارى) كۇمىس، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى) قولا جۇلدەگەر بولدى.
قىركۇيەك ايىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا World Boxing اياسىندا وتكەن ءدۇبىرلى دودادا الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى) الەم چەمپيونى اتانسا، نازىم قىزايباي (48 كەلى) كۇمىس، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى)، ەلدانا ءتالىپوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) قولا جۇلدەگەر بولدى.