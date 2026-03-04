ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:11, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بوكستان ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى الداعى جوسپاردى ايتتى

    استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى 2026-جىلى وتەتىن باستى دودالارعا دايىندىقتى باستاپ كەتتى.

    Қазақстандық боксшылар алдағы дайындығын қайда өткізеді
    Фото: БФК

    بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى نۇرجان ناسانوۆ Olympic.kz سايتىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    ونىڭ سوزىنشە، بيىل نەگىزگى ماقسات - ازيا چەمپيوناتى جانە ازيا ويىندارى.

    «ءار جارىسقا ارنايى ازىرلەنگەن دايىندىق جوسپارى بار. ازيا ويىندارىنا دەيىن جوسپارلى تۇردە دايىندالامىز. قازىر العاشقى تسيكل اياقتالدى. ءبىرىنشى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى «الما-تاۋ» ورتالىعىندا، ەكىنشىسى يسپانيادا ءوتتى. كەيىن جارىسقا قاتىستىق. ءار تسيكل ەكى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى مەن ءبىر جارىستان تۇرادى»، - دەدى ول.

    سونىمەن قاتار، ا ق ش- تا وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى جوسپارلانعان. سوڭعى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى جاپونيادا ۇيىمداستىرىلادى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار