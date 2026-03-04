22:11, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
بوكستان ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى الداعى جوسپاردى ايتتى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسى 2026-جىلى وتەتىن باستى دودالارعا دايىندىقتى باستاپ كەتتى.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى نۇرجان ناسانوۆ Olympic.kz سايتىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بيىل نەگىزگى ماقسات - ازيا چەمپيوناتى جانە ازيا ويىندارى.
«ءار جارىسقا ارنايى ازىرلەنگەن دايىندىق جوسپارى بار. ازيا ويىندارىنا دەيىن جوسپارلى تۇردە دايىندالامىز. قازىر العاشقى تسيكل اياقتالدى. ءبىرىنشى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى «الما-تاۋ» ورتالىعىندا، ەكىنشىسى يسپانيادا ءوتتى. كەيىن جارىسقا قاتىستىق. ءار تسيكل ەكى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى مەن ءبىر جارىستان تۇرادى»، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ا ق ش- تا وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى جوسپارلانعان. سوڭعى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى جاپونيادا ۇيىمداستىرىلادى.