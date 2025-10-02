بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدە قورى رەكوردتىق كولەمدە بولادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى دۋبايدا بوكستان ەرلەر اراسىندا وتەتىن الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدە قورى رەكوردتىق 8,32 ميلليون دوللار بولماق.
حالىقارالىق بوكس قاۋىمداستىعىنىڭ (IBA) مالىمەتىنشە، چەمپيونات جەڭىمپازدارىنا - 300 مىڭ دوللاردان، كۇمىس جۇلدەگەرلەرىنە - 150 مىڭ دوللاردان، ال قولا جۇلدە يەگەرلەرىنە 75 مىڭ دوللاردان بەرىلەدى.
بۇل چەمپيونات رەكوردتار مەن جۇلدەلەر تۋرالى عانا ەمەس، مۇندا ءاربىر بوكسشى، ءاربىر باپكەر جانە ءاربىر ۇلتتىق فەدەراتسيا لايىقتى قۇرمەت پەن ماراپات الۋى ءتيىس، - دەدى حالىقارالىق بوكس قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى ۋمار كرەمليەۆ. - IBA- نىڭ باستى ماقساتى - بوكسشىلاردى قورعاۋ، ولار ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر جاساۋ جانە ءبىزدىڭ سپورتتىڭ بىرلىك پەن ادىلەتتىلىكتىڭ كۇشى بولىپ قالا بەرۋىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەپ قوستى ول.
ايتا كەتەيىك، الەم چەمپيوناتى 2-12-جەلتوقسان ارالىعىندا وتەدى.