بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ جارىس كەستەسى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - World Boxing اياسىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتەتىن بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ جارىس كەستەسى بەلگىلى بولدى.
ءدۇبىرلى دودا 4-14-قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتكىزىلەدى.
الەمنىڭ ءار قيىرىنان كەلگەن بوكسشىلار 4-10-قىركۇيەك ارالىعىندا ىرىكتەۋ كەزەڭىندە سايىسقا تۇسەدى. ال 12-13-قىركۇيەكتە جارتىلاي بولسا، 13-14-قىركۇيەكتە فينالدىق باسەكەلەر وتەدى.
ەلدوس سايدالين باستاعان باپكەرلەر ايەلدەر قۇراماسىندا تومەندەگى بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىنە سەنىم ارتتى. الداعى الەم چەمپيوناتىندا ەلىمىزدىڭ اتىنان نازىم قىزايباي (48 كەلى)، الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ەلينا بازاروۆا (54 كەلى)، كارينا يبراگيموۆا (57 كەلى)، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى)، نادەجدا ريابەتس (75 كەلى)، گۇلسايا ەرجان (80 كەلى) جانە ەلدانا تاليپوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) سىنعا تۇسەدى.
ال ەلىمىزدىڭ ەرلەر قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قايرات ءساتجانوۆ نەگىزىنەن تاجىريبەلى بوكسشىلارعا سەنىم ارتىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا سانجار تاشكەنباي (50 كەلى)، ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، بەيبارىس جەكسەن (60 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋلينوۆ (65 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (80 كەلى)، بەكزات نۇرداۋلەتوۆ (85 كەلى)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلى) مەن ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) بار.