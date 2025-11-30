بوكستان الەم چەمپيوناتىنا قازاقستاننان كىمدەر بارادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسى حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى مويىنداماعان IBA ۇيىمى وتكىزەتىن بوكس بويىنشا الەم چەمپيوناتىنا قاتىسادى.
IBA تۋرنيرى 3-13-جەلتوقسان ارالىعىندا دۋبايدا ۇيىمداستىرىلادى. بۇل باسەكەدە 13 سالماق دارەجەسى بەلگىلەنگەن، ال جۇلدە قورى وتە جوعارى: چەمپيوندار - 300 مىڭ دوللار، كۇمىس جۇلدەگەرلەر - 150 مىڭ دوللار، قولا جۇلدەگەرلەر - 75 مىڭ دوللار، ال شيرەك فيناليستەر 10 مىڭ دوللار الادى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ ساپىندا بيىل كۇزدە World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسى وتكىزگەن، ۋاقىتشا ح و ك مويىنداعان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازدارى بولمايدى. سەبەبى World Boxing - 2028-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنداعى بوكس باسەكەسىنە جاۋاپتى ۇيىم.
دەگەنمەن IBA تۋرنيرىنە قاتىساتىن ۇلتتىق قۇرامانى تاجىريبەلى بوكسشىلار تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ پەن ساكەن بيبوسىنوۆ كۇشەيتىپ وتىر. ولار 2021-جىلى IBA ۇيىمداستىرعان الەم چەمپيوناتىندا جەڭىمپاز اتانعان بولاتىن، ول كەزدە World Boxing ءالى قۇرىلعان جوق ەدى.
IBA الەم چەمپيوناتىنا باراتىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى:
48 كەلى - تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ
51 كەلى - دانيال ءسابيت
54 كەلى - ساكەن بيبوسىنوۆ
57 كەلى - ورازبەك اسىلقۇلوۆ
60 كەلى - سەرىك تەمىرجانوۆ
63,5 كەلى - ەرتۋعان زەينۋللينوۆ
67 كەلى - ءساناتالى تولتايەۆ
71 كەلى - ابىلايحان ءجۇسىپوۆ
75 كەلى - سابىرجان اققالىقوۆ
81 كەلى - ەراسىل جاقپەكوۆ
86 كەلى - داۋلەت تولەمىسوۆ
92 كەلى - نۇرمۇحامەد يۋسۋپوۆ
92+ كەلى - نۇرلان ساپارباي
ەسكە سالايىق، World Boxing ۇيىمىنىڭ جاڭا پرەزيدەنتى، قازاقستاندىق گەنناديي گولوۆكين سپورتشىلاردىڭ World Boxing ءارى IBA تۋرنيرلەرىنە قاتىسۋ مۇمكىندىگى جونىندە زاڭدىق جاعىن زەرتتەپ جاتقانىن مالىمدەگەن ەدى. ول ءارقاشان بوكسشىلاردىڭ مۇددەسىن قورعايتىنىن، ولاردىڭ جاقسى جاعدايعا يە بولۋىن باستى ماقسات سانايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، جانىبەك الىمحان ۇلى ءۇش بەلبەۋ ءۇشىن وتەتىن جەكپە-جەك الدىندا جانكۇيەرلەرىنە ۋادە بەردى.