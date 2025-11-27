22:40, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5
بوكستان 2026-جىلعى الەم كۋبوگىنىڭ فينالى قايدا وتەتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - World Boxing حالىقارالىق فەدەراتسياسى 2026-جىلعى الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭدەر كۇنتىزبەسىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Olympic.kz.
فەدەراتسيا پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين فينالدىق كەزەڭنىڭ وزبەكستاندا وتەتىنىن مالىمدەدى.
كۇنتىزبە بويىنشا العاشقى كەزەڭ 2026-جىلعى ساۋىردە برازيليادا، ەكىنشى كەزەڭ ماۋسىمدا قىتايدا وتەدى.
الەم كۋبوگىنىڭ فينالدىق كەزەڭى قاراشا ايىندا وزبەكستاندا ۇيىمداستىرىلادى. دالمە-ءدال داتالار مەن قابىلدايتىن قالالار كەيىن ناقتىلانادى.
سونىمەن قاتار الدىن الا جارىس جوسپارىنا U19 جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى ەنگىزىلگەن. جارىس جاز ايلارىندا وتەدى، الايدا وتكىزۋ ورنى ءالى ناقتىلانباعان.
ەسكە سالايىق، گەننادي گولوۆكين World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندى.