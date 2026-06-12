بوكستان قىتايدا وتەتىن الەم كۋبوگىنا كىمدەر قاتىساتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر شتابى قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا وتەتىن الەم كۋبوگى كەزەڭىنە قاتىساتىن سپورتشىلار قۇرامىن انىقتادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
ءىرى حالىقارالىق تۋرنيردە ەلىمىزدىڭ نامىسىن 17 بوكسشى قورعايدى.
ەرلەر
50 كەلىگە دەيىن: سانجار تاشكەنباي
55 كەلىگە دەيىن: تيمۋر قابدەشوۆ
60 كەلىگە دەيىن: سەرىك تەمىرجانوۆ
65 كەلىگە دەيىن: ءساناتالى تولتايەۆ
70 كەلىگە دەيىن: ابىلايحان ءجۇسىپوۆ
75 كەلىگە دەيىن: تيمۋر نۇرسەيىتوۆ
80 كەلىگە دەيىن: سابىرجان اققالىقوۆ
90 كەلىگە دەيىن: نۇربەك ورالباي
90 كەلىدەن جوعارى: ايبەك ورالباي
ايەلدەر
51 كەلىگە دەيىن: الۋا بالقىبەكوۆا
54 كەلىگە دەيىن: نازىم قىزايباي
60 كەلىگە دەيىن: ۆيكتوريا گرافەيەۆا
65 كەلىگە دەيىن: ايدا ابىكەيەۆا
70 كەلىگە دەيىن: لاۋرا ەسەنگەلدى
75 كەلىگە دەيىن: ناتاليا بوگدانوۆا
80 كەلىگە دەيىن: ۆالەريا اكسەنوۆا
80 كەلىدەن جوعارى: دينا يسلامبەكوۆا
ايتا كەتەيىك، الەم كۋبوگى كەزەڭى 15-21-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى.