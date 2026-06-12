KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بوكستان قىتايدا وتەتىن الەم كۋبوگىنا كىمدەر قاتىساتىنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر شتابى قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا وتەتىن الەم كۋبوگى كەزەڭىنە قاتىساتىن سپورتشىلار قۇرامىن انىقتادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.

    нұрбек
    Фото: Olympic.kz

    ءىرى حالىقارالىق تۋرنيردە ەلىمىزدىڭ نامىسىن 17 بوكسشى قورعايدى.

    ەرلەر

    50 كەلىگە دەيىن: سانجار تاشكەنباي

    55 كەلىگە دەيىن: تيمۋر قابدەشوۆ

    60 كەلىگە دەيىن: سەرىك تەمىرجانوۆ

    65 كەلىگە دەيىن: ءساناتالى تولتايەۆ

    70 كەلىگە دەيىن: ابىلايحان ءجۇسىپوۆ

    75 كەلىگە دەيىن: تيمۋر نۇرسەيىتوۆ

    80 كەلىگە دەيىن: سابىرجان اققالىقوۆ

    90 كەلىگە دەيىن: نۇربەك ورالباي

    90 كەلىدەن جوعارى: ايبەك ورالباي

    ايەلدەر

    51 كەلىگە دەيىن: الۋا بالقىبەكوۆا

    54 كەلىگە دەيىن: نازىم قىزايباي

    60 كەلىگە دەيىن: ۆيكتوريا گرافەيەۆا

    65 كەلىگە دەيىن: ايدا ابىكەيەۆا

    70 كەلىگە دەيىن: لاۋرا ەسەنگەلدى

    75 كەلىگە دەيىن: ناتاليا بوگدانوۆا

    80 كەلىگە دەيىن: ۆالەريا اكسەنوۆا

    80 كەلىدەن جوعارى: دينا يسلامبەكوۆا

    ايتا كەتەيىك، الەم كۋبوگى كەزەڭى 15-21-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور