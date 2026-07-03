بوكستان جاستار اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتى: ەل نامىسىن كىمدەر قورعايدى؟
استانا. قازاقپارات - سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، بوكستان 5-16-شىلدە ارالىعىندا يندونەزيا استاناسى دجاكارتادا U19 جانە U23 ساناتىنداعى سارى قۇرلىق دوداسى وتەدى.
بيىلعى باسەكەگە 26 ەلدەن 430 بوكسشى قاتىسادى. 3-16-شىلدە ارالىعىندا بوكستان دجاكارتادا (يندونەزيا) وتەتىن U19 جانە U23 ازيا چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى انىقتالدى.
كىمدەر قاتىسادى؟
U23 ەرلەر ساناتى بويىنشا 2025-جىلعى قۇراممەن سالىستىرار بولساق، ءبىرقاتار بوكسشىلارعا ەكىنشى مارتە ءوز مۇمكىندىك بەرىلەدى. اتاپ ايتار بولساق، نۇربەك مۇرسال (كۇمىس جۇلدە)، نۇرزات وڭعاروۆ، بەكسۇلتان بورانبەك، امان قونىسبەك ەكىنشى مارتە بارسا، 2 دۇركىن ازيا چەمپيونى تەمىرلان مۇقاتايەۆ كەزەكتى مارتە ءوز مىقتىلىعىن دالەلدەۋگە تىرىسادى.
سوڭعى ساتكە دەيىن 60 جانە 65 كەلىدە باراتىن سپورتشىلاردىڭ ەسىمى بەلگىسىز بولىپ كەلىپ، ناتيجەسىندە نۇراسىل تولەبەك پەن اسىلحان كوشەرباي مانساپتارىنداعى ءىرى جارىسىنا قاتىسۋعا مۇمكىندىك الدى. سونداي-اق ونەر سەيىلحان، يبراگيم بەتايەۆ، اسلان ەلدىباي ۇلى دا دەبيۋت جاساماق.
50 كەلى. نۇرزات وڭعاروۆ
55 كەلى. بەكسۇلتان بورانبەك
60 كەلى. نۇراسىل تولەبەك
65 كەلى. اسىلحان كوشەرباي
70 كەلى. نۇربەك مۇرسال
75 كەلى. امان قونىسبەك
80 كەلى. ونەر سەيىلحان
85 كەلى. تەمىرلان مۇقاتايەۆ
90 كەلى. يبراگيم بەتايەۆ
90+ كەلى. اسلان ەلدىباي ۇلى
2025-جىلى جىگىتتەرىمىز 3 التىن، 2 كۇمىس جۇلدەگە يە بولعان ەدى. بۇل جارىس ەرلەرىمىز ءۇشىن قازان ايىندا وتەتىن قازاقستان چەمپيوناتى الدىنداعى شەشۋشى جارىس سانالادى.
19 جاسقا دەيىنگى ورەندەر
وتكەن جىلى U22 قۇراماسىن تىزگىندەگەن بەيجىڭ وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى باقىت سارسەكبايەۆ بيىل U19 قۇراماسىن باستاپ بارادى.
جاستار قۇراماسى ناۋرىز ايىندا عانا داكارداعى جازعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ جولداماسى ۇلەستىرىلگەن تايلاندتاعى Futures Cup تۋرنيرىندە 3 التىن، 3 كۇمىس، 1 قولا جۇلدە ەنشىلەگەن ەدى. دوسجان جۇماقان، وليمپيادا جولداماسىنىڭ يەگەرى بيبارىس ءاشىرباي، حامزا ماقسات ۇلى جانە ت. ب كوپشىلىككە اتى تانىلعان وتانداستارىمىز جاۋاپتى سىندا باق سىنايدى.
ەستەرىڭىزدە بولسا، U19 ساناتىنداعى ەرلەر 2025-جىلى 1 التىن، 4 كۇمىس، 1 قولا جۇلدە جۇلدە العان ەدى. 2026-جىلدىڭ باسىندا عانا موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىرداعى ازيا چەمپيوناتىنىڭ جالپى ەسەبىندە قازاقستان قۇراماسى توپ جارعاندىعىن ەسكەرسەك، جانكۇيەرلەردىڭ وسى جولى تەك جوعارى ناتيجە كۇتەتىندىگى بەلگىلى.