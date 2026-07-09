بوكستان ازيا چەمپيوناتى: قازاقستاننىڭ ءۇش قىزى جارتىلاي فينالعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيا استاناسىندا بوكستان 19 جانە 23 جاسقا دەيىنگى جاستار اراسىندا ازيا چەمپيوناتى جالعاسىپ جاتىر. U23 ساناتىندا قازاقستاننىڭ قىزدار كومانداسىنان ءۇش قىز جارتىلاي فينالعا شىعىپ ۇلگەردى.
العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ 48 كەلىدە ونەر كورسەتكەن گۇلناز بورىبايەۆا رينگكە كوتەرىلگەن. ول ءۇندىستاننان كەلگەن بوكسشى نيدحيمەن جۇدىرىقتاستى. وتە تارتىستى جەكپە-جەك ناتيجەسىندە تورەشىلەر 3:2 ەسەبىمەن جەڭىستى بورىبايەۆاعا بەردى. ەندى ول ازيا چەمپيوناتىنىڭ التىنى ءۇشىن جارىستى جالعاستىرادى.
سونداي-اق، 51 كەلىدە باق سىناعان انيتا اديشيەۆا دا شيرەك فينالدان سۇرىنبەي ءوتتى. ونىڭ جولى ۆەتنام وكىلى زي نگوك تران نگۋەنمەن تۇيىسكەن بولاتىن. جەكپە-جەكتە سوققى الماسۋ بارىسىندا دالدىك تانىتقان وتانداسىمىز تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن (4:1) باسىم ءتۇستى.
ال، 57 كەلىدەگى ۇلجان سارسەنبەك جاپونيا وكىلى ريكو يامادامەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. العاشقى راۋندتان-اق وتانداسىمىز قارسىلاسىن قىسپاققا الىپ، ۇپاي سانى بويىنشا العا شىقتى. قالعان ۋاقىتتا ۇلجان قولىنداعى باسىمدىقتى ۋىسىنان شىعارماي، 5:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
54 كەلىدەگى سىمبات ءالياسقار بولسا شيرەك فينالدا ءسۇرىنىپ وتىر. ول ءۇندىستان بوكسشىسى نيشامەن جۇدىرىقتاسىپ، 0:5 ەسەبىمەن جەڭىلدى.
ەسكە سالايىق، قازاقستان دجاكارتاعا ەرلەر جانە قىزدار كومانداسىن قوسا ەسەپتەگەندە بارلىعى 39 بوكسشىسىن الىپ باردى. جارىس 3-شىلدەدە باستالىپ، 16-شىلدەدە مارەسىنە جەتەدى.