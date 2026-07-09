KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بوكستان ازيا چەمپيوناتى: قازاقستاننىڭ ءۇش قىزى جارتىلاي فينالعا شىقتى

    استانا. KAZINFORM - يندونەزيا استاناسىندا بوكستان 19 جانە 23 جاسقا دەيىنگى جاستار اراسىندا ازيا چەمپيوناتى جالعاسىپ جاتىر. U23 ساناتىندا قازاقستاننىڭ قىزدار كومانداسىنان ءۇش قىز جارتىلاي فينالعا شىعىپ ۇلگەردى.

    а
    Фото: Қазақстан бокс федерациясы

    العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ 48 كەلىدە ونەر كورسەتكەن گۇلناز بورىبايەۆا رينگكە كوتەرىلگەن. ول ءۇندىستاننان كەلگەن بوكسشى نيدحيمەن جۇدىرىقتاستى. وتە تارتىستى جەكپە-جەك ناتيجەسىندە تورەشىلەر 3:2 ەسەبىمەن جەڭىستى بورىبايەۆاعا بەردى. ەندى ول ازيا چەمپيوناتىنىڭ التىنى ءۇشىن جارىستى جالعاستىرادى.

    سونداي-اق، 51 كەلىدە باق سىناعان انيتا اديشيەۆا دا شيرەك فينالدان سۇرىنبەي ءوتتى. ونىڭ جولى ۆەتنام وكىلى زي نگوك تران نگۋەنمەن تۇيىسكەن بولاتىن. جەكپە-جەكتە سوققى الماسۋ بارىسىندا دالدىك تانىتقان وتانداسىمىز تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن (4:1) باسىم ءتۇستى.

    ال، 57 كەلىدەگى ۇلجان سارسەنبەك جاپونيا وكىلى ريكو يامادامەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. العاشقى راۋندتان-اق وتانداسىمىز قارسىلاسىن قىسپاققا الىپ، ۇپاي سانى بويىنشا العا شىقتى. قالعان ۋاقىتتا ۇلجان قولىنداعى باسىمدىقتى ۋىسىنان شىعارماي، 5:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.

    54 كەلىدەگى سىمبات ءالياسقار بولسا شيرەك فينالدا ءسۇرىنىپ وتىر. ول ءۇندىستان بوكسشىسى نيشامەن جۇدىرىقتاسىپ، 0:5 ەسەبىمەن جەڭىلدى.

    ەسكە سالايىق، قازاقستان دجاكارتاعا ەرلەر جانە قىزدار كومانداسىن قوسا ەسەپتەگەندە بارلىعى 39 بوكسشىسىن الىپ باردى. جارىس 3-شىلدەدە باستالىپ، 16-شىلدەدە مارەسىنە جەتەدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور