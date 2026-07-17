بوكستان ازيا چەمپيوناتى: قازاقستان جارىستى قالاي اياقتادى؟
استانا. KAZINFORM - يندونەزيانىڭ دجاكارتا قالاسىندا بوكستان U23 جاس ساناتىنداعى ازيا چەمپيوناتى اياقتالدى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
سوڭعى جارىس كۇنىنىڭ كەشكى سەسسياسىندا U23 جاس ساناتىندا ەرلەر اراسىندا اقتىق باسەكەلەر ءوتتى. ناتيجەسىندە وتانداستارىمىز ءۇش التىن، ءتورت كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى.
امان قونىسبەك 75 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا فينالدا قىرعىزستان وكىلى الماز ورازبەكوۆتى جەڭدى. تەمىرلان مۇقاتايەۆ 85 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا نوربەك ابدۋللايەۆتى (وزبەكستان) تىزە بۇكتىردى.
سونداي-اق، يبراگيم بەتايەۆ وزبەكستاندىق سامير سابيروۆتەن باسىم ءتۇستى. ال بەكسۇلتان بورانبەك 55 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا فينالدا ءۇندىستان وكىلى گانگادان جەڭىلدى.
نۇراسىل تولەبەك 60 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا جاپونيا بوكسشىسى كويچي ناكاياماعا ەسە جىبەردى. نۇربەك مۇرسال 70 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا فينالدا وزبەكستاندىق ابدۋللوح مادامينوۆتان جەڭىلدى.
ونەر سەيىلحان 80 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا وزبەكستان وكىلى فازليددين ەركينبويەۆكە جول بەردى.
وسىلايشا، U23 جاس ساناتىندا قازاقستان قۇراماسىنىڭ ەنشىسىندە 6 التىن، 7 كۇمىس جانە 3 قولا مەدال بار.