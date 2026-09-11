KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بوكستان اتى اڭىزعا اينالعان الەم چەمپيونى 83 جاسىندا ومىردەن ءوتتى

    استانا.قازاقپارات - پانامالىق اتى اڭىزعا اينالعان بوكسشى، جەڭىل سالماقتاعى بۇرىنعى ابسوليۋت الەم چەمپيونى يسماەل لاگۋنا 83 جاسىندا دۇنيەدەن ءوتتى.

    Исмаэль Лагуна
    Фото: Tengri Sport

    بۇل اقپاراتتى دۇنيەجۇزىلىك بوكس قاۋىمداستىعى (WBA) راستادى.

    ۇيىم مارقۇمنىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا، سونداي-اق بۇكىل بوكس قاۋىمداستىعىنا كوڭىل ايتتى. لاگۋنانىڭ ءولىم سەبەبى رەسمي تۇردە جاريالانعان جوق. دەگەنمەن ونىڭ سوڭعى كۇندەرى اۋرۋحانادا بولعانى بەلگىلى.

    يسماەل لاگۋنا 1943-جىلعى 28-ماۋسىمدا پانامانىڭ كولون پروۆينتسياسىندا دۇنيەگە كەلگەن. تاباندى ءارى اگرەسسيۆتى جۇدىرىقتاسۋ مانەرى ءۇشىن ول «El Tigre Colonense» - «كولون جولبارىسى» دەگەن لاقاپ اتقا يە بولعان.

    1965-جىلى لاگۋنا كارلوس ءورتيستى جەڭىپ، جەڭىل سالماقتا ابسوليۋت الەم چەمپيونى اتاندى. كەيىن ول 1970-جىلى ماندو راموستى 9-راۋندتا نوكاۋتقا ءتۇسىرىپ، الەم چەمپيوندىعىن ەكىنشى رەت يەلەندى.

    كاسىپقوي مانسابىندا يسماەل لاگۋنا 75 جەكپە-جەك وتكىزىپ، 65 رەت جەڭىسكە جەتكەن. ونىڭ 37 ءسىن نوكاۋتپەن اياقتاعان. سونداي-اق 9 رەت جەڭىلىپ، ءبىر كەزدەسۋدى تەڭ ناتيجەمەن اياقتاعان. ول مانسابىندا بىردە- ءبىر رەت نوكاۋتقا تۇسپەگەن.

    2001-جىلى يسماەل لاگۋنا حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا ەنگىزىلدى. ول پاناما بوكسىنىڭ "التىن ءداۋىرىن" قالىپتاستىرعان تۇلعالاردىڭ ءبىرى رەتىندە تاريحتا قالدى.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور