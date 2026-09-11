بوكستان اتى اڭىزعا اينالعان الەم چەمپيونى 83 جاسىندا ومىردەن ءوتتى
استانا.قازاقپارات - پانامالىق اتى اڭىزعا اينالعان بوكسشى، جەڭىل سالماقتاعى بۇرىنعى ابسوليۋت الەم چەمپيونى يسماەل لاگۋنا 83 جاسىندا دۇنيەدەن ءوتتى.
بۇل اقپاراتتى دۇنيەجۇزىلىك بوكس قاۋىمداستىعى (WBA) راستادى.
ۇيىم مارقۇمنىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا، سونداي-اق بۇكىل بوكس قاۋىمداستىعىنا كوڭىل ايتتى. لاگۋنانىڭ ءولىم سەبەبى رەسمي تۇردە جاريالانعان جوق. دەگەنمەن ونىڭ سوڭعى كۇندەرى اۋرۋحانادا بولعانى بەلگىلى.
يسماەل لاگۋنا 1943-جىلعى 28-ماۋسىمدا پانامانىڭ كولون پروۆينتسياسىندا دۇنيەگە كەلگەن. تاباندى ءارى اگرەسسيۆتى جۇدىرىقتاسۋ مانەرى ءۇشىن ول «El Tigre Colonense» - «كولون جولبارىسى» دەگەن لاقاپ اتقا يە بولعان.
1965-جىلى لاگۋنا كارلوس ءورتيستى جەڭىپ، جەڭىل سالماقتا ابسوليۋت الەم چەمپيونى اتاندى. كەيىن ول 1970-جىلى ماندو راموستى 9-راۋندتا نوكاۋتقا ءتۇسىرىپ، الەم چەمپيوندىعىن ەكىنشى رەت يەلەندى.
كاسىپقوي مانسابىندا يسماەل لاگۋنا 75 جەكپە-جەك وتكىزىپ، 65 رەت جەڭىسكە جەتكەن. ونىڭ 37 ءسىن نوكاۋتپەن اياقتاعان. سونداي-اق 9 رەت جەڭىلىپ، ءبىر كەزدەسۋدى تەڭ ناتيجەمەن اياقتاعان. ول مانسابىندا بىردە- ءبىر رەت نوكاۋتقا تۇسپەگەن.
2001-جىلى يسماەل لاگۋنا حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا ەنگىزىلدى. ول پاناما بوكسىنىڭ "التىن ءداۋىرىن" قالىپتاستىرعان تۇلعالاردىڭ ءبىرى رەتىندە تاريحتا قالدى.