بوكستان الەم كۋبوگىندا 17-ماۋسىمدا كىمدەرگە سەنىم ارتامىز
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋياڭ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كۇنى، 17-ماۋسىمدا قازاقستاندىق 3 بوكسشى شارشى الاڭعا شىعادى.
بۇل كۇنى ەل قۇراماسىنان سەرىك تەمىرجانوۆ، ابىلايحان ءجۇسىپوۆ، سابىرجان اققالىقوۆ سىنعا تۇسەدى.
كۇندىزگى سەسسيا (قازاقستان ۋاقىتىمەن 09:00)
4-جۇپ. 60 كەلى. 1/8 فينال. ۆ رينگى
سەرىك تەمىرجانوۆ - ساليم ەلليس بەي (ا ق ش)
9-جۇپ. 70 كەلى. 1/8 فينال. ۆ رينگى
ابىلايحان ءجۇسىپوۆ - كايان رەيەس (برازيليا)
كەشكى سەسسيا (قازاقستان ۋاقىتىمەن 15:30)
8-جۇپ. 80 كەلى. 1/8 فينال. ۆ رينگى
سابىرجان اققالىقوۆ - جاۆوحير ۋمماتاليەۆ (وزبەكستان، الەم چەمپيونى).
ايتا كەتسەك، 16-ماۋسىمدا ەل قۇراماسىنان التى بوكسشى شارشى الاڭعا شىقتى. ونىڭ تورتەۋى جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك السا، ەكەۋى قارسىلاستارىنا ەسە جىبەرىپ قويدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن قازاقستاندىق بوكسشىلار برازيليانىڭ فوس-دۋ-يگۋاسۋ قالاسىندا 20-26-ءساۋىر ارالىعىندا وتكەن الەم كۋبوگىن ۇزدىك ۇشتىكتە اياقتادى.
قازاقستاندىق بوكسشىلار بەدەلدى باسەكەنى ءۇش التىن، ءبىر كۇمىس، ءۇش قولا مەدالمەن اياقتادى.
ال فينالدىق كەزەڭ قاراشا ايىندا وزبەكستاندا وتەدى. دەگەنمەن ناقتى كۇنى مەن جارىس وتەتىن قالا ازىرگە بەلگىلەنگەن جوق.