بوكستان الەم كۋبوگى: ابىلايحان ءجۇسىپوۆ جەڭىستى جۇلىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا بوكستان الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر.
الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، 60 كەلىدە ەل چەمپيونى سەرىك تەمىرجانوۆ 1/8 فينالدا ا ق ش بوكسشىسى ساليم ەلليس بەيمەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. تورەشىلەر جەڭىستى ءبىراۋىزدان قارسىلاسقا بەردى.
ال ابىلايحان ءجۇسىپوۆ الەم كۋبوگىندا ءبىرىنشى جەڭىسىن تىركەدى. الەم چەمپيونى، 70 كەلىدەگى تاجىريبەلى بوكسشىلاردىڭ ءبىرى ابىلايحان ءجۇسىپوۆ 1/8 فينالدا الەم كۋبوگىنىڭ فيناليسى كايان رەيەسپەن (برازيليا) جۇدىرىقتاستى.
وتانداسىمىز العاشقى راۋندتان-اق جەكپە-جەكتى ءوز باقىلاۋىندا ۇستاپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.