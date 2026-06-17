KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بوكستان الەم كۋبوگى: ابىلايحان ءجۇسىپوۆ جەڭىستى جۇلىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا بوكستان الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر.

    Абылайхан Жүсіпов
    Фото: olympic.kz

    الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، 60 كەلىدە ەل چەمپيونى سەرىك تەمىرجانوۆ 1/8 فينالدا ا ق ش بوكسشىسى ساليم ەلليس بەيمەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. تورەشىلەر جەڭىستى ءبىراۋىزدان قارسىلاسقا بەردى.

    ال ابىلايحان ءجۇسىپوۆ الەم كۋبوگىندا ءبىرىنشى جەڭىسىن تىركەدى. الەم چەمپيونى، 70 كەلىدەگى تاجىريبەلى بوكسشىلاردىڭ ءبىرى ابىلايحان ءجۇسىپوۆ 1/8 فينالدا الەم كۋبوگىنىڭ فيناليسى كايان رەيەسپەن (برازيليا) جۇدىرىقتاستى.

    وتانداسىمىز العاشقى راۋندتان-اق جەكپە-جەكتى ءوز باقىلاۋىندا ۇستاپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور