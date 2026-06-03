بوكسشى قىزدارىمىز الەم كۋبوگىنا قىتايدا دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن باستادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
بۇل جيىن قازاقستاندىق بوكسشىلار ءۇشىن الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى الدىنداعى سوڭعى دايىندىق كەزەڭى بولماق.
بۇل جيىنعا 19 ەلدىڭ ۇلتتىق قۇرامالارى قاتىسادى. ولاردىڭ ىشىندە ا ق ش، كانادا، برازيليا، وزبەكستان، يتاليا، فرانسيا، وڭتۇستىك كورەيا ەلىنىڭ بوكسشىلارى بار.
قازاقستان اتىنان الۋا بالقىبەكوۆا، نازىم قىزايباي، ەلينا بازاروۆا، ۆيكتوريا گرافەيەۆا، ايدا ابىكەيەۆا، لاۋرا ەسەنگەلدى، ناتاليا بوگدانوۆا، ۆالەريا اكسەنوۆا جانە دينا يسلامبەكوۆا قاتىسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا 15-21-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى.