بوكسشى مۇحيت امانتايەۆقا قارسى اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - بوكستان جاتتىقتىرۋشى جانە سپورتشى مۇحيت امانتايەۆ IBA Nomad 15 تۋرنيرى قارساڭىنداعى ترەش-توك كەزىندە بەيادەپ ءسوز قولدانعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى مۇمكىن.
مۇحيت امانتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، استانا قالاسى سارىارقا اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ونىڭ ۇيىنە كەلىپ، اكىمشىلىك حاتتاما راسىمدەگەن. بۇعان IBA Nomad 15 تۋرنيرى الدىنداعى ترەش-توك كەزىندە ايتىلعان بەيادەپ ءسوز سەبەپ بولعان.
سپورتشى بۇل جاعدايدى ءوزىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا جاريالانعان ۆيدەودا ءتۇسىندىردى. ونىڭ سوزىنشە، ەندى وعان ايىپپۇل سالىنۋى نەمەسە 5 تاۋلىكتەن 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسى قولدانىلۋى مۇمكىن.
«زاڭ بارىنە ورتاق»
مۇحيت امانتايەۆ بولعان وقيعاعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، ەموتسياعا بەرىلۋدىڭ سالدارى وسىنداي جاعدايعا الىپ كەلگەنىن ايتتى.
«زاڭ بارىنە ورتاق. بۇل دۇرىس. قازىر ماعان استانا قالاسى سارىارقا اۋدانى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كەلدى. كەشە الماتىدا ترەش-توك ءوتتى. مۇنداي شارالاردا ەموتسيا، كورەرمەننىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ نيەتى بولادى. ءبىراق كەيدە زاڭ مەن قوعامداعى ءتارتىپ نورمالارىن ۇمىتىپ كەتەمىز. كەشە ۆيدەودا ءبىر عانا بەيادەپ ءسوز ايتىلىپ كەتتى. سول ءسوز ءۇشىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ ارەكەت ەتىپ، ماعان كەلدى. حاتتاما تولتىرىلدى. قۇداي قالاسا، ەرتەڭ سوت بولادى. ايىپپۇل تولەيمىز. ەگەر سوت ايىپپۇل تاعايىنداماسا، 5 تاۋلىكتەن 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسى بەرىلۋى مۇمكىن»، - دەدى امانتايەۆ.
سونداي-اق ول جاستار مەن سپورتشىلارعا ۇندەۋ جاساپ، كوپشىلىك الدىندا سويلەۋ مادەنيەتىن ساقتاۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«جاستارعا جانە بارلىق سپورتشىلارعا ايتقىم كەلەدى: ءبىز جاس بۋىنعا ۇلگى بولۋىمىز كەرەك. سوندىقتان سوزىمىزگە اباي بولعانىمىز ءجون. ترەش-توك بولسىن، باسقا جاعداي بولسىن، اركىم ايتقان سوزىنە جاۋاپ بەرەدى. زاڭ بارىنە ورتاق»، - دەدى ول.
IBA Nomad 15 تۋرنيرىندە جەڭىلىپ قالعان
ەسكە سالايىق، الماتىدا IBA Nomad 15 تۋرنيرىندە مۇحيت امانتايەۆ انۋاربەك «موتيۆاتور» بەكەمبەتوۆكە قارسى وكتاگونعا شىققان. جەكپە-جەك جارتىلاي جەڭىل سالماقتا، «م م ا تىك تۇرۋ» ەرەجەسى بويىنشا ءوتتى.
ءۇشىنشى راۋندتا بەكەمبەتوۆ قارسىلاسىنىڭ كورپۋسىنا ءدال سوققى جاساپ، تەحنيكالىق نوكاۋتپەن جەڭىسكە جەتتى.