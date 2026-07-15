بوكسشى نازىم قىزايبايعا الەمدىك دەڭگەيدە ەرەكشە مارتەبە بەرىلدى
استانا. KAZINFORM – قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ كاپيتانى نازىم قىزايباي الەمدىك اۋەسقوي بوكستىڭ تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك 150 بوكسشىنىڭ قاتارىنا ەندى.
بۇل ءتىزىمدى بريتاندىق بوكس ساراپشىسى مەتت روبينسون جاساپ، قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ ۇزاق جىلعى تۇراقتى ونەرى مەن جوعارى دەڭگەيىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىزايباي كوپتەگەن قازىرگى جۇلدىزدار حالىقارالىق ارەناعا شىقپاي تۇرىپ-اق ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتانعان. كەيىنگى قيىن كەزەڭنەن سوڭ ول مانسابىن ءساتتى جانداندىرىپ، تاعى ءبىر الەم چەمپيوناتىنىڭ التىنىن، الەم بىرىنشىلىگىنىڭ كۇمىسىن جانە وليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا مەدالىن جەڭىپ العان.
ساراپشى نازىمنىڭ جەتىستىگى تەك جۇلدەلەرمەن عانا ولشەنبەيتىنىن ايتتى.
«ونى ەرەكشە ەتەتىن - ۋاقىت وتە كەلە وزگەرىپ، دامي ءبىلۋى. جىلدام قول قيمىلى مەن وتكىر كومبيناتسيالارى بۇرىننان مىقتى قىرى بولسا، كەيىن وعان تاكتيكالىق ساۋاتتىلىق، سالقىنقاندى شەشىم قابىلداۋ جانە جوعارى دەڭگەيدەگى بوكس ينتەللەكتىسى قوسىلدى»، - دەپ جازدى روبينسون.
سونداي-اق ول نازىم قىزايبايدىڭ ساردجۋبالا ديەۆي، چۋتامات راكسات، كارولينە دە المەيدا، ميناكشي، سابينا بوبوكۋلوۆا، فارزونا فوزيلوۆا، ناتنيچا چونگپرونگكلانگ جانە يۋليا چۋمگالاكوۆا سەكىلدى مىقتى قارسىلاستاردى جەڭگەنىن اتاپ ءوتتى.
روبينسوننىڭ پىكىرىنشە، سپورتتىق ۇزاق عۇمىر، تۇراقتى ناتيجە جانە ۇنەمى دامۋعا دەگەن ۇمتىلىس نازىم قىزايبايدى ايەلدەر اراسىنداعى اۋەسقوي بوكستىڭ ەڭ ۇلى وكىلدەرىنىڭ بىرىنە اينالدىردى.