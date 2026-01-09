بەتى بۇركەنگەن ادامدارعا زەرگەرلىك دۇكەندەرگە كىرۋگە تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ بيحار شتاتىندا بەتىنىڭ كوپ بولىگى جابىلعان ادامدارعا زەرگەرلىك دۇكەندەرگە كىرۋگە تىيىم سالىنعانى بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
India Today مالىمەتىنشە، ءۇندىستاننىڭ جالپى زەرگەرلەر فەدەراتسياسى (AIJGF) بيحارداعى زەرگەرلىك دۇكەندەرگە بۋركا، ماسكا نەمەسە دۋلىعا كيىپ كىرەتىن، ياعني بەتىنىڭ كوپ بولىگىن جاۋىپ تۇرعان ادامداردىڭ كىرۋىن شەكتەدى.
بۇل شارا ۇرلىق پەن توناۋ دەرەكتەرى كوبەيىپ جاتقان جاعدايدا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ، بۇگىننەن باستاپ بۇكىل شتاتتا قولدانىسقا ەندى.
جاڭا ەرەجە اياسىندا بيحارداعى زەرگەرلىك دۇكەندەردىڭ كىرەبەرىسىنە بۋركا، ماسكا نەمەسە دۋلىعاعا تىيىم سالاتىن ەسكەرتۋ بەلگىلەرى ورناتىلدى.
زەرگەرلەر قاۋىمداستىعى بۇل ەرەجە جىنىسىنا قاراماستان بارلىق ادامعا قولدانىلادى جانە ۋاقىت وتە قايتا قاراستىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. قازىرگى كەزدە بيحارداعى زەرگەرلىك دۇكەندەرگە كىرۋ ءۇشىن بەت اشىق بولۋى مىندەتتى.
ساماستيپۋر ايماعىنان شىققان دەپۋتات شامبحاۆي چاۋدحاري جاڭا ەرەجەگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، بۇل شارانىڭ دىنگە قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
- بۇل - قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى. تىيىم تەك بۋركا مەن حيدجابقا قاتىستى ەمەس، سونىمەن قاتار دۋلىعا مەن بەت جاباتىن باسقا ەلەمەنتتەرگە دە قولدانىلادى، - دەدى چاۋدحاري.
