بەسىنشى حالىق قۇرىلتايى جەلتوقساندا بىشكەكتە وتەدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا 2026-جىلعى 18-جەلتوقساندا V حالىق قۇرىلتايى وتەدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى حابارلايدى.
قىرعىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ءتيىستى جارلىققا قول قويدى.
اۋقىمدى ءىس-شاراعا ەلدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 700 دەلەگات ىرىكتەلىپ الىنادى.
قۇجاتقا سايكەس، دەلەگاتتار اراسىنداعى كۆوتالاردىڭ ءبولىنۋى، ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ قۇرامى جانە ونىڭ جۇمىس ءتارتىبىن رەتتەيتىن ۋاقىتشا ەرەجە بەكىتىلدى.
قۇرىلتايدى وتكىزۋگە بايلانىستى بارلىق تەحنيكالىق جۇمىستى، سونىڭ ىشىندە دەلەگاتتاردى سايلاۋ ۇدەرىسىن ۇيلەستىرۋدى ارنايى بەكىتىلگەن ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى اتقارادى.
حالىق قۇرىلتايىنىڭ حاتشىلىعى، پرەزيدەنتتىڭ وبلىستارداعى رەسمي وكىلدەرى، جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك اكىمشىلىكتەر، جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارى جانە ءبىرقاتار مينيسترلىك سايلاۋدى ۇيىمداستىرۋعا قاتىسادى.
قۇرىلتايعا دايىندىق جانە ونى وتكىزۋ كەزىندە قوعامدىق ءتارتىپتى قىرعىزستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قامتاماسىز ەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىرعىزستاندا 2022-جىلدان بەرى ءتورت حالىق قۇرىلتايى ءوتتى.
العاشقى حالىق قۇرىلتايى 2022-جىلدىڭ 25-26-قاراشاسىندا بىشكەك قالاسىندا وتكەن بولاتىن.
2023-جىلعى 15-16-جەلتوقساندا ەل استاناسىندا وتكەن ەكىنشى حالىق قۇرىلتايىندا الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ماسەلەلەر كەڭىنەن تالقىلاندى.
2024-جىلعى 20-21-جەلتوقساندا بىشكەكتە وتكەن ءۇشىنشى حالىق قۇرىلتايىندا الەمدەگى ەكولوگيالىق جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى جىل سايىن ۇدەپ كەلە جاتقان سۋ تاپشىلىعى ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
2025-جىلعى 25-26-جەلتوقساندا وتكەن ءتورتىنشى حالىق قۇرىلتايىندا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ەلدەگى سىبايلاس جەمقورلىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس بارىسى تۋرالى ايتتى. سونداي-اق كليماتتىڭ جاھاندىق وزگەرۋىنە بايلانىستى سۋ تاپشىلىعىنىڭ كۇشەيۋى جانە ونىڭ ىستىقكولگە اسەرى دە ءسوز بولدى.