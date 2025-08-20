بەستەرەكتەگى جول اپاتى: وقيعا ورنىندا ارنايى توپ جۇمىس ىستەپ جاتىر
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىندا كامەلەتكە تولماعان بالالاردىڭ قازا بولۋىنا اكەلگەن جول اپاتىنا بايلانىستى قارا جامىلعان وتباسىلارعا جەرلەۋ ءراسىمىن ۇيىمداستىرۋدا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىلەدى. سونىمەن قاتار پسيحولوگيالىق جانە ماتەريالدىق قولداۋ ۇسىنىلادى، دەپ حابارلايدى وبلىس اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، كولىك قاققان التى بالانىڭ ۇشەۋى كوز جۇمىپ، تاعى ۇشەۋى دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا جاتىر. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن كومەك كورسەتۋ ءۇشىن استانادان ق ر قورعانىس مينيسترلىگى اسكەري-كولىك اۆياتسياسىنىڭ ۇشاعىمەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ دارىگەرلەرى جەتكىزىلدى.
اباي وبلىسىنىڭ اكىمى بەرىك ءۋاليدىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، مارقۇمداردىڭ وتباسىلارىنا جەرلەۋ راسىمىنە قاتىستى بارلىق قولداۋ شارالارى ۇسىنىلادى.
اكىمدىك باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، وقيعا ورنىندا وبلىس اكىمى ورىنباسارىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن ارنايى جۇمىس توبى جۇمىس ىستەپ جاتىر.