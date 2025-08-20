12:53, 20 - تامىز 2025 | GMT +5
بەستەرەكتەگى جول اپاتى: ەكى بالانى استاناعا اكەلۋ ءۇشىن سانيتاريالىق اۆياتسيا بورتى باردى
استانا. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ ءۇرجار اۋدانىنا جول-كولىك وقيعاسىنان زارداپ شەككەن ەكى بالانى استاناعا تاسىمالداۋ ءۇشىن ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينانى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ سانيتاريالىق اۆياتسيا بورتى ۇشىپ باردى. بۇل تۋرالى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جاعدايدى ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر. بالالارعا كومەك كورسەتۋگە ەلىمىزدىڭ عىلىمي مەديتسينالىق ورتالىقتارىنىڭ ۇزدىك ماماندارى تارتىلدى.
ايتا كەتەلىك كەشە اباي وبلىسىنداعى جول اپاتىنان كەيىن پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن اسكەري ۇشاق اتتانعان ەدى. بۇگىن زارداپ شەككەن بالالاردىڭ جاعدايى تۋرالى جازعان ەدىك. بەلگىلى بولعانداي، زارداپ شەككەندەر ەكى وتباسىنىڭ بالالارى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا