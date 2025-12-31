بەستەرەكتەگى جول اپاتى: جۇرگىزۋشى مارقۇم بالالاردىڭ وتباسىلارىنا 50 ميلليون تەڭگە تولەيدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسى بەستەرەك اۋىلىندا ءتورت بالانىڭ ءومىرىن قيعان جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلعان جۇرگىزۋشىدەن مارقۇمداردىڭ اتا-اناسىنا 50 ميلليون تەڭگە مورالدىق شىعىن وندىرىلمەك.
سوت ماتەريالدارىنا سۇيەنسەك، جول-كولىك وقيعاسى كەزىندە جۇرگىزۋشىنىڭ ەپيلەپسيا ۇستاماسى ۇستاپ، سونىڭ سالدارىنان كولىكتى باسقارا الماي قالعان.
سوت جازا تاعايىنداۋ كەزىندە ءىستى جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلاردى، ونىڭ ىشىندە ەر ادامنىڭ كىناسىن مويىنداۋىن، اسىراۋىندا كامەلەتكە تولماعان بالاسى بار ەكەنىن ەسكەردى.
سوت وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ازاماتتىق تالاپ ارىزى قاناعاتتاندىرىلىپ، جاۋاپكەر مورالدىق شىعىن ءۇشىن 50 ميلليون تەڭگە وتەماقى تولەۋگە مىندەتتەلدى. ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اباي وبلىسىندا ءتورت بالانىڭ ءومىرىن قيعان جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا سوت ۇكىمى شىققانى حابارلانعان.