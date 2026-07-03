بەس مىڭعا جۋىق وقۋشى احمەت جۇبانوۆتىڭ «ءبي» كۇيىن ورىندادى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە وراي 5 مىڭعا جۋىق وقۋشى احمەت جۇبانوۆتىڭ «ءبي» كۇيىن ورىندادى.
پاۆلودار وبلىسىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە وراي اۋقىمدى رۋحاني-مادەني ءىس-شارا ءوتتى. ونىڭ اياسىندا ءوڭىردىڭ 5 مىڭعا جۋىق وقۋشىسى كورنەكتى قازاق كومپوزيتورى، عالىم، قازاقستانداعى كاسىبي مۋزىكالىق ءبىلىم بەرۋ ءىسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى احمەت جۇبانوۆتىڭ «ءبي» كۇيىن ءبىر مەزەتتە ورىنداپ، ۇلتتىق مۋزىكا ونەرىنە قۇرمەت كورسەتتى.
مىڭداعان دومبىرانىڭ ءبىر مەزەتتە كۇمبىرلەۋى ۇرپاقتار ساباقتاستىعىنىڭ، ۇلتتىق مادەنيەتكە دەگەن سۇيىسپەنشىلىك پەن حالقىمىزدىڭ رۋحاني قۇندىلىقتارىنا دەگەن قۇرمەتتىڭ جارقىن كورىنىسىنە اينالدى.
بيىلعى مەرەكەنىڭ ءمانى ەرەكشە. سەبەبى ول احمەت جۇبانوۆتىڭ تۋعانىنا 120 جىل تولۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر.
اۋقىمدى شاراعا «مۋزىكالىق كوللەدج -دارىندى بالالارعا ارنالعان مۋزىكالىق مەكتەپ- ينتەرناتى» كەشەنى، م. كاتايەۆ اتىنداعى وبلىستىق وقۋشىلار سارايى، قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى جانە پاۆلودار وبلىسىنداعى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ وقۋشىلارى قاتىستى.
- دومبىرا سىنىبىنىڭ ۇستازدارى ءۇشىن ۇلتتىق دومبىرا كۇنى - تاعىلىمدىق ءمانى زور ەرەكشە مەرەكە. بيىل بۇل كۇننىڭ ماڭىزى ودان سايىن ارتا ءتۇستى، ويتكەنى احمەت جۇبانوۆتىڭ تۋعانىنا 120 جىل تولىپ وتىر. ونىڭ باي شىعارماشىلىق مۇراسى دومبىرا ونەرىنىڭ ۇزدىك داستۇرلەرىن ساقتاپ، ونى جاس ۇرپاققا جەتكىزۋگە شابىت بەرەدى. ۇلتتىق مۋزىكاعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىك بالالارىمىزدىڭ جۇرەگىندە ماڭگى ساقتالىپ، تۋعان ەلىنىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىنە دەگەن قۇرمەتىن نىعايتا بەرسىن، - دەدى «مۋزىكالىق كوللەدج - دارىندى بالالارعا ارنالعان مۋزىكالىق مەكتەپ-ينتەرناتى» كەشەنى ديرەكتورىنىڭ بەيىندىك وقىتۋ جونىندەگى ورىنباسارى داۋرەن قۋانوۆ.
- مەن ءۇشىن ۇلتتىق دومبىرا كۇنى - ەرەكشە مەرەكە. دومبىرا - حالقىمىزدىڭ رۋحى مەن تاريحىن ۇرپاقتان ۇرپاققا جەتكىزەتىن قاسيەتتى اسپاپ. بيىلعى مەرەكەنىڭ ءمانى ءتىپتى تەرەڭدەي ءتۇستى، ويتكەنى احمەت جۇبانوۆتىڭ تۋعانىنا 120 جىل تولىپ وتىر. ءبىز، جاس ۇرپاق، ونىڭ باي مۇراسىن ماقتان تۇتامىز، دومبىرا ونەرىن سۇيەمىز جانە ونى ساقتاپ، دامىتۋعا ءاردايىم ۇلەس قوسا بەرەمىز، - دەپ ءوز اسەرىمەن ءبولىستى 9 «ا» سىنىپ وقۋشىسى قارشىعا دۋمان.
اۋقىمدى ءىس-شارا قازاقتىڭ كۇي ونەرى مەن ۇلتتىق مۋزىكالىق مۇراسىن دارىپتەۋدىڭ جارقىن ۇلگىسىنە اينالدى. ۇلتتىق دومبىرا كۇنى مىڭداعان وقۋشىنى ۇلتتىق مادەنيەت، ەل تاريحى مەن ءتول ونەرىمىزدىڭ قۇندىلىقتارى توڭىرەگىنە بىرىكتىردى.
ايتا كەتەلىك استانادا وقۋشىلار دومبىرا كۇنىنە وراي رەسپۋبليكالىق چەللەندج باستاعان ەدى.