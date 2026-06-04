بەس قازاقستاندىق بوكسشى بەدەلدى رەيتينگتەگى ورنىن ساقتاپ قالدى
استانا. قازاقپارات - World Boxing حالىقارالىق ۇيىمى اۋەسقوي بوكسشىلاردىڭ جاڭارتىلعان الەمدىك رەيتينگىن جاريالادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
جاڭارتىلعان رەيتينگتە قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى بىرنەشە سالماق دارەجەسىندە كوش باسىنداعى ورنىن ساقتاپ قالدى.
سانجار تاشكەنباي (50 كەلىگە دەيىن) ماحمۇد سابىرحان (55 كەلىگە دەيىن)، تورەحان سابىرحان (70 كەلىگە دەيىن)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلىگە دەيىن) رەيتينگتىڭ ءبىرىنشى ساتىسىندا تۇر.
ەكىنشى ورىنعا نازىم قىزايباي (48 كەلىگە دەيىن)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلىگە دەيىن) جانە نۇربەك ورالباي (80 كەلىگە دەيىن) جايعاستى.
ال ۇزدىك ۇشتىكتى الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلىگە دەيىن)، نادەجدا ريابەتس (80 كەلىگە دەيىن)، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى)، ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلىگە دەيىن)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلىگە دەيىن) جانە نۇربەك ورالباي (85 كەلىگە دەيىن) تۇيىندەدى.
ايتا كەتەيىك، 15-21-ماۋسىم ارالىعىندا گۋيان قالاسىندا (قىتاي) بوكستان الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى وتەدى.