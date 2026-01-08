بەس جىلدا 1 ميلليون ادام: جاساندى ينتەللەكت داعدىسىنا وقىتۋ باستاماسى قالاي ىسكە اسىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، ەلىمىزدە «ج ي-قوزعالىس» باستاماسى قالاي جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- قازاقستاندا «ج ي-قوزعالىس» باستاماسىن ىسكە اسىرۋ جالعاسىپ جاتىر. بەس جىل ىشىندە ءبىز 1 ميلليون ازاماتقا جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىن ۇيرەتەمىز. باعدارلاما بارلىق نىسانالى توپتاردى قامتيدى جانە جاساندى ينتەللەكتىمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ نەگىزگى داعدىلارىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ جاۋابىندا.
بۇل باستاما اياسىندا وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەرگە ارنالعان كەڭ اۋقىمدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى ىسكە قوسىلعان.
- وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر ءۇشىن TUMO ،Tomorrow School ،AI Sana جانە AI OLYMP باعدارلامالارى، سونداي-اق Day of AI باستاماسى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل باعدارلامالار جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى بازالىق جانە تەرەڭدەتىلگەن ءبىلىمدى مەڭگەرۋگە، سونداي اق سيفرلىق داعدىلاردى دامىتۋعا باعىتتالعان، - دەپ ناقتىلايدى مينيسترلىك.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور دا بۇل پروتسەستەن تىس قالماعان.
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ءۇشىن AI Qyzmet باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى. باعدارلاما اياسىندا مەملەكەتتىك اپپارات قىزمەتكەرلەرى جاساندى ينتەللەكتىنى كۇندەلىكتى جۇمىس پروتسەسىندە قولدانۋدىڭ نەگىزگى ستسەنارييلەرىن مەڭگەرەدى. كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردا AI Corporate باعدارلاماسى ىسكە قوسىلادى، - دەپ كورسەتىلگەن رەسمي جاۋاپتا.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ تەك تار اۋديتوريامەن شەكتەلمەيدى.
- اۋقىمدى اۋديتوريا ءۇشىن Tech Orda ،QazCoders جانە Yandex كۋرستارىن قوسا العاندا، ونلاين-كۋرستار مەن اكسەلەراتسيالىق باعدارلامالار قولجەتىمدى. بۇل باعدارلامالار قازاقستاندىقتارعا سۇرانىسقا يە IT- ماماندىقتاردى مەڭگەرىپ، سيفرلىق سالادا مانساپ باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
رەسمي دەرەككە سايكەس، بۇگىندە AI Sana باعدارلاماسى ارقىلى 570 مىڭنان استام ستۋدەنت سەرتيفيكاتقا يە بولعان. Tech Orda اياسىندا 300 مىڭعا جۋىق پەداگوگ پەن 50 مىڭنان استام مەملەكەتتىك قىزمەتشى جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ بويىنشا وقىتىلعان.
مينيسترلىك جاۋابىندا ج ي-دى مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنا ەنگىزۋ ماسەلەسىنە دە توقتالدى.
- مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتىندە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋ ماقساتىندا ۇلتتىق ج ي پلاتفورماسى اياسىندا e-Gov AI، e-Otinish اقپاراتتىق جۇيەسىنە ارنالعان ج ي مودۋلدەرى، 102 قىزمەتىنە ارنالعان ج ي-كومەكشى جانە باسقا دا سيفرلىق شەشىمدەر كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆو.
بۇل باستامالاردىڭ بارلىعى قازاقستانداعى سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ كەڭ اۋقىمدا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن جانە جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ساياساتىنىڭ پراكتيكالىق كەزەڭگە وتكەنىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا جاسلان ماديەۆ ەلىمىزدە 5 جىل ىشىندە ستۋدەنتتەر، مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور قىزمەتشىلەر ءتۇرلى باعدارلامالار ارقىلى ج ي داعدىلارىن ۇيرەنەتىنىن حابارلاعان ەدى.
ەسكە سالايىق، مەملەكەت باسشىسى بىلتىرعى جولاۋىندا جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن بارىنشا ەنگىزۋ ارقىلى ەكونوميكانى جاڭعىرتۋدى تاپسىرعان ەدى.