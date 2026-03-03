بەس جاستاعى بالا ۇشقىشتاردىڭ وقۋلىعىنان قاتە تاۋىپ العان
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تا بەس جاستاعى ۋيليام حاينس ۇشقىشتاردى دايارلاۋعا ارنالعان وقۋ قۇرالىنان قاتە تاۋىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە تانىمال بولدى. بالا ۇشاقتار تۋرالى اقپاراتتى ەرەكشە قىزىعۋشىلىقپەن زەرتتەيدى جانە اۆياتسياعا اۋەستىگىمەن كوزگە تۇسكەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، وقۋ ماتەريالىنداعى ەكى جەر بەدەرى مونيتورى ءبىر-بىرىنە سايكەس كەلمەگەن.
«مەن ەكى مونيتورداعى كورىنىستەردىڭ سايكەس كەلمەيتىنىن بايقادىم. ولار مۇلدە ۇقسامادى»، - دەگەن ۋيليام.
مۇنداي سايكەسسىزدىك قونۋعا بەت العاندا شاتاسۋعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەدى.
ماماندار بالانىڭ بايقاعانىن تەكسەرىپ، قاتەلىك بار ەكەنىن راستاعان. كەيىن ۋيليام اناسىمەن بىرگە Southwest Airlines اۋە كومپانياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن. وتباسى كومپانيانىڭ داللاس قالاسىنداعى (تەحاس) شتاب-پاتەرىنە ارنايى شاقىرىلىپ، VIP-تۋرعا قاتىسقان.
كومپانيا باسشىلىعى بالاعا العىس ءبىلدىرىپ، ماراپات ۇسىنعان. سونداي-اق ۋيليام ۇشقىش كابيناسىنا كىرىپ، ۇشۋ سيمۋلياتورىندا تاجىريبە جاساپ كورگەن. اناسى امبەر حاينستىڭ ايتۋىنشا، ولار كومپانيا وكىلدەرىمەن ەكى ساعاتتان استام سويلەسكەن، ءدال سول ۋاقىتتا بالا قاتەلىكتى اڭعارعان.
كىشكەنتاي اۋەسقويدىڭ ءوزى بولاشاقتا ادامدارعا ساپار شەگۋگە كومەكتەسكىسى كەلەتىنىن ايتقان.
«ماعان ۇشۋ ۇنايدى. سوندا 7000 ميل جاياۋ جۇرمەيمىن»، - دەپ ازىلدەگەن ول.
اۆياتسيا سالاسىندا ۇشقىش بولۋ - ميلليونداعان بالانىڭ ارمانى. الايدا كاسىبي دايىندىقتىڭ قۇنى جوعارى بولعاندىقتان، بۇل ماماندىقتى يگەرەتىندەر سانى الدەقايدا از. ۋيليامنىڭ وقيعاسى زەيىن مەن قىزىعۋشىلىقتىڭ جاسى بولمايتىنىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى.