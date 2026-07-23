بەس اۆتوكولىك تىگىلدى: توقتار اۋباكىروۆتىڭ 80 جىلدىق مەرەيتويى قارقارالىدا وتەدى
قازاقتىڭ تۇڭعىش عارىشكەرى، حالىق قاھارمانى توقتار اۋباكىروۆتىڭ 80 جىلدىق مەرەيتويى 1-تامىزدا قارقارالىدا وتەدى. باتىردىڭ تۋعان جەرىندەگى ءدۇبىرلى تويدا پالۋاندار مەن شاباندوزدار بەس اۆتوكولىكتى ساراپقا سالادى.
اۆياتسيا گەنەرال-مايورى، كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى توقتار اۋباكىروۆ 1946-جىلى 27 -شىلدەدە قاراعاندى وبلىسى قارقارالى اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. دۇيسەنبى كۇنى قازاقتان شىققان تۇڭعىش عارىشكەر 80 جاسقا تولادى.
قارقارالى ءوڭىرى اۋباكىروۆتىڭ قۇرمەتىنە ۇلكەن توي ۇيىمداستىرىپ جاتىر. مەرەيتوي 1-تامىزدا «قارقارالى GO» ەتنو-لاگەرى اۋماعىندا وتەدى. ول ۇلتتىق پارك اۋماعىندا ورنالاسقان. بايگەلەر جاڭانەگىز اۋىلىنداعى اتشاباردا وتەدى.
بەس اۆتوكولىك تىگىلدى
عارىشكەر قۇرمەتىنە كونسەرت قويىلىپ، ۇلتتىق سپورتتىڭ بىرنەشە ءتۇرى بويىنشا جارىس ۇيىمداستىرىلادى. جەڭىمپازدارعا اۆتوكولىكتەر مەن قارجىلاي سىيلىقتار بەرىلەدى.
قازاق كۇرەسى (74 ك گ دەيىن) . 1-ورىن -اۆتوكولىك؛ 2-ورىن - 2 ميلليون تەڭگە، 3-ورىن - 1 ميلليون تەڭگە.
تۇيە پالۋان (+74 ك گ). 1-ورىن - اۆتوكولىك؛ 2-ورىن - 2 ميلليون تەڭگە، 3-ورىن - 1 ميلليون تەڭگە.
قۇنان بايگە (11 ك م). 1-ورىن - اۆتوكولىك؛ 2-ورىن - 2 ميلليون تەڭگە، 3-ورىن - 1 ميلليون تەڭگە.
توپ بايگە (18 ك م). 1-ورىن - اۆتوكولىك؛ 2-ورىن - 2 ميلليون تەڭگە، 3-ورىن - 1 ميلليون تەڭگە.
الامان بايگە (30 ك م). 1-ورىن - اۆتوكولىك؛ 2-ورىن - 2 ميلليون تەڭگە، 3-ورىن - 1 ميلليون تەڭگە.
بۇعان قوسا ساداق اتۋ، قول كۇرەستىرۋ جارىستارىنىڭ جەڭىمپازدارىنا اقشالاي سىيلىقتار ۇسىنىلادى. سپورت جارىستارى تاڭعى ساعات 9:00 دە باستالادى.
توقتار اۋباكىروۆ 1991-جىلعى 2-قازاندا «سويۋز تم-13» عارىش كەمەسىمەن بايقوڭىردان عارىشقا اتتاندى. ول عارىشتا شامامەن 8 تاۋلىك بولىپ، جەرگە 10-قازاندا ورالدى. تاريحي ساپار بارىسىندا عارىشكەر ارال تەڭىزى مەن ەكولوگيالىق اپات ايماقتارىن زەرتتەۋ باعدارلاماسىن ورىندادى.
1995 -جىلعى 12-قازاندا توقتار اۋباكىروۆ «حالىق قاھارمانى» اتاندى.
تالعات دۇيسەنبەك
kz.kursiv