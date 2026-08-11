بريتاندىق كومپانيا عالىمدارعا ارناپ سۋ استىنان ءۇي سالدى
استانا.قازاقپارات - بريتاندىق DEEP كومپانياسى عالىمدارعا بىرنەشە كۇن بويى سۋ استىندا تۇرىپ، زەرتتەۋ جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن Vanguard سۋاستى كەشەنىن فلوريدا جاعالاۋىنداعى تەننەسسي ريفىنە ورناتتى.
زەرتحانا سۋ بەتىنەن 17 مەتر تەرەڭدىكتەگى تەڭىز تۇبىنە بەكىتىلگەن. كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ا ق ش-تا اشىق مۇحيتقا سوڭعى 40 جىلدا سالىنعان جانە ورناتىلعان العاشقى جاڭا ادام مەكەندەيتىن سۋاستى زەرتحاناسى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz Futurism گە سىلتەمە جاساپ.
Vanguard ءتورت ادامعا ارنالعان. ونىڭ تۇرعىن بولىگىنىڭ ۇزىندىعى 10,7 مەتر، ەنى شامامەن 2,5 مەتر. ەكيپاج سۋ بەتىنە شىقپاي-اق بەس كۇن نەمەسە ودان دا ۇزاق ۋاقىت بويى مۇحيت تۇبىندە تۇرىپ، جۇمىس ىستەي الادى.
كەشەننىڭ ىشىندە ۇيىقتايتىن ورىندار، جۇمىس جانە دەمالىس ايماعى، شاعىن اس ءۇي، جۋىناتىن بولمە جانە عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە ارنالعان كەڭىستىك قاراستىرىلعان. سونداي- اق سۇڭگۋىرلەر تىكەلەي مۇحيتقا شىعا الاتىن ارنايى moon pool، ياعني ءتۇبى اشىق شليۋز بار.
Vanguard تىڭ ۇستىندەگى سۋ بەتىندە جارتىلاي اۆتونومدى ارنايى بۋي ورنالاسقان. ول زەرتحاناعا تىنىس الۋعا قاجەتتى گازدى، ەلەكتر قۋاتىن جانە بايلانىس جۇيەسىن جەتكىزەدى. ەكيپاج سىرتقى الەممەن وسى جۇيە ارقىلى بايلانىسىپ، دەرەكتەردى ينتەرنەتپەن جىبەرە الادى.
سۋاستى ءۇيىنىڭ ىشىندەگى قىسىم قورشاعان سۋداعى قىسىممەن تەڭەستىرىلەدى. بۇل اكۆاناۆتارعا ءار سۇڭگۋدەن كەيىن سۋ بەتىنە قايتىپ، قايتا-قايتا دەكومپرەسسيادان وتپەي، ءبىر تەرەڭدىكتە ۇزاق ۋاقىت جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. كەشەن كادىمگى سۇڭگۋىر قوڭىراۋى سەكىلدى ءار ميسسيا سايىن كوتەرىلىپ-تۇسىرىلمەيدى، تەڭىز تۇبىندەگى ىرگەتاسقا تۇراقتى بەكىتىلگەن.
DEEP كومپانياسىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جۇيەنىڭ عىلىم ءۇشىن باستى ارتىقشىلىعى - زەرتتەۋشىلەردىڭ سۋ استىندا وتكىزەتىن ۋاقىتىن بىرنەشە ەسە ارتتىرۋ.
كادىمگى سۇڭگۋ كەزىندە عالىمنىڭ بەلگىلى ءبىر تەرەڭدىكتە جۇمىس ىستەۋ ۋاقىتى شەكتەۋلى. ول زەرتتەۋ ورنىنا جەتىپ، جۇمىسىن اياقتاعان سوڭ قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس قايتا كوتەرىلۋى كەرەك. ال Vanguard تا تۇراتىن ماماندار ءبىر نىساندى بىرنەشە كۇن بويى ۇزدىكسىز باقىلاپ، تاۋلىكتىڭ ءار ۋاقىتىنداعى وزگەرىستەردى تىركەي الادى.
بۇل اسىرەسە مارجان ريفتەرىنىڭ جاعدايىن زەرتتەۋ، سۋدىڭ ساپاسىن باقىلاۋ، مارجان اعارتۋ ۇدەرىسىن قاداعالاۋ، كليمات وزگەرىسىنىڭ اسەرىن ولشەۋ جانە تەڭىز جانۋارلارىنىڭ مىنەز-قۇلقىن باقىلاۋ ءۇشىن ماڭىزدى.
Vanguard فلوريدا-كيس ۇلتتىق تەڭىز قورىعىنداعى تەننەسسي ريفىنىڭ ماڭىنا ادەيى ورنالاستىرىلعان. كەشەننىڭ ىرگەتاسى ءتىرى مارجاندارعا زيان كەلتىرمەۋ ءۇشىن قۇمدى اۋماققا ورناتىلدى. ونىڭ جانىندا تاياز ريفتەرمەن قاتار تەرەڭىرەك ورنالاسقان ەكوجۇيەلەر دە بار.
فلوريدا شتاتى Vanguard بازاسىندا عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە 935 مىڭ دوللار ءبولدى. باعدارلاما اياسىندا التى زەرتتەۋ توبىنا دەيىن قولداۋ كورسەتۋ جوسپارلانىپ وتىر. ءار كوماندا سۋاستى كەشەنىندە بەس كۇندىك عىلىمي ميسسيا وتكىزە الادى.
ءبىر ميسسيا كەزىندە Vanguard تا ەكى عالىم جانە ەكى تەحنيكالىق مامان تۇرادى. DEEP مالىمەتىنشە، مۇنداي جاعدايدا زەرتتەۋشىلەر كادىمگى سۋ بەتىنەن جاسالاتىن سۇڭگۋلەرمەن سالىستىرعاندا مۇحيت تۇبىندە شامامەن ون ەسە كوپ ۋاقىت جۇمىس ىستەي الادى.
تاڭدالعان ءار زەرتتەۋ توبىنا جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 50 مىڭ دوللارعا دەيىن تىكەلەي گرانت بەرىلەدى. ول زەرتتەۋشىلەردىڭ جۇمىسىنا، ستۋدەنتتىك ستيپەنديالارعا، ارنايى جابدىق پەن ماتەريالدارعا جانە ەكسپەديتسيالىق ساپار شىعىندارىنا جۇمسالۋى مۇمكىن. بۇعان قوسا ماماندارعا دايىندىق، مەديتسينالىق تەكسەرۋ جانە سۋاستى وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋگە قاجەتتى تەحنيكالىق قولداۋ كورسەتىلەدى.
الايدا كونكۋرس كەز كەلگەن ەلدىڭ عالىمدارى ءۇشىن اشىق ەمەس. قازىرگى باعدارلاماعا فلوريداداعى مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك ۋنيۆەرسيتەتتەر، كوللەدجدەر مەن اككرەديتتەلگەن زەرتتەۋ مەكەمەلەرى عانا قاتىسا الادى. العاشقى عىلىمي ميسسيالار 2026-جىلعى قاراشادان 2027-جىلعى ماۋسىمعا دەيىن جوسپارلانعان.
زەرتتەۋ جوبالارى ەكى نەگىزگى باعىتتىڭ ءبىرىن قامتۋى ءتيىس. ءبىرىنشىسى - مارجان ريفتەرىن قالپىنا كەلتىرۋ جانە ۇزاق مەرزىمدى ەكولوگيالىق مونيتورينگ. ەكىنشىسى - ادام مەن اۆتونومدى تەحنولوگيالاردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى. بۇل باعىتتا سۋاستى روبوتتارى، قاشىقتان باسقارىلاتىن اپپاراتتار، سەنسورلار جانە بايلانىس جۇيەلەرىن زەرتتەۋ كوزدەلگەن.
Vanguard - DEEP كومپانياسىنىڭ تۇپكى جوباسى ەمەس. ول الدەقايدا اۋقىمدى Sentinel جۇيەسىن سىناۋعا ارنالعان تاجىريبەلىك پلاتفورما سانالادى. كومپانيا بولاشاقتا عالىمدار مەن باسقا ماماندار اپتالاپ، ءتىپتى ودان دا ۇزاق ۋاقىت تۇرا الاتىن مودۋلدىك سۋاستى كەشەندەرىن جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر.
دەگەنمەن Vanguard تى «مۇحيت تۇبىندەگى العاشقى ءۇي» دەپ اتاۋ دۇرىس ەمەس. ادامدار تۇراتىن سۋاستى زەرتحانالارى وتكەن عاسىردىڭ وزىندە بولعان. مىسالى، فلوريدادا Aquarius Reef Base بىرنەشە ونجىلدىق بويى عىلىمي زەرتتەۋلەر ءۇشىن پايدالانىلدى.
Vanguard تىڭ ەرەكشەلىگى باسقا: بۇل سوڭعى 40 جىلدا ا ق ش-تا جاڭادان جاسالىپ، اشىق تەڭىزگە ورناتىلعان العاشقى وسىنداي كەشەن. ول ءار ەكسپەديتسيادان كەيىن سۋ بەتىنە شىعارىلمايدى جانە عالىمدارعا ءبىر زەرتتەۋ ايماعىندا بىرنەشە كۇن ۇزدىكسىز ءومىر ءسۇرىپ، جۇمىس ىستەۋگە ارنالعان.
ەگەر جوبا ءوزىن اقتاسا، سۋاستى زەرتحانالارى تەڭىزدى بىرنەشە ساعاتتىق سۇڭگۋمەن ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى باقىلاۋ ارقىلى زەرتتەۋگە جول اشۋى مۇمكىن. بۇل اسىرەسە كليماتتىڭ وزگەرۋى سالدارىنان تەز وزگەرىپ جاتقان مارجان ريفتەرىن باقىلاۋدا ماڭىزدى بولماق.