14:42, 24 - تامىز 2025 | GMT +5
بريتاندىق عالىمدار جاڭا دينوزاۆر ءتۇرىن تاپتى
بريتاندىق عالىمدار دينوزاۆردىڭ جاڭا ءتۇرىن تاپتى، دەپ حابارلايدى 24kz. ەجەلگى جانۋارلاردىڭ سۇيەكتەرى انگليانىڭ وڭتۇستىگىنەن تابىلدى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ولار شامامەن 120 ميلليون جىل بۇرىن وسى ايماقتا ءومىر سۇرگەن. جاڭا ءتۇردىڭ بويى شامامەن ەكى مەترگە جەتىپ، سالماعى ءبىر تونناعا دەيىن باسقان. عالىمدار ولاردىڭ يىعىنان قۇيرىعىنا دەيىن جەلكەن ءتارىزدى سوزىلا بىتكەن سۇيەگى بولعانىن انىقتادى. مامانداردىڭ پايىمى بويىنشا بۇل ەرەكشەلىك دينوزاۆرلارعا ءوز تۇقىمداستارىن الىستان تانۋعا مۇمكىندىك بەرگەن.
