بريتان عالىمدارى قارتايۋدى باياۋلاتاتىن شوكولاد ءتۇرىن انىقتادى
استانا. قازاقپارات - بريتانيالىق عالىمدار قارا شوكولاد قارتايۋدى باياۋلاتۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى. لوندونداعى كورولدىك كوللەدجىنىڭ ەپيگەنوميكا سالاسىنداعى زەرتتەۋشىلەرى كاكاو قۇرامىنداعى تابيعي تەوبرومين دەڭگەيى بيولوگيالىق جاستىڭ تومەن بولۋىمەن بايلانىستى ەكەنىن انىقتادى. ماتەريالدى العاش Daily Mail جاريالادى.
زەرتتەۋ 60 جاس شاماسىنداعى 1669 ادامنىڭ د ن ق-سىنا جاسالعان تالداۋعا نەگىزدەلگەن. عالىمدار تەلومەر ۇزىندىعى مەن حيميالىق وزگەرىستەردى سالىستىرا وتىرىپ، تەوبرومين دەڭگەيى جوعارى قاتىسۋشىلاردا بيولوگيالىق جاس ناقتى جاسىنان تومەن ەكەنىن بايقاعان. تەوبرومين كاكاو بۇرشاقتارىندا تابيعي تۇردە كەزدەسەدى جانە قارا شوكولادقا ءتان اشى ءدامدى بەرەدى.
زەرتتەۋ اۆتورى، پروفەسسور دجوردانا بەلل، ناتيجەلەردى دۇرىس تۇسىنۋگە شاقىرادى: قارا شوكولادتى كوپ مولشەردە جەۋگە كەڭەس بەرىلمەيدى. ءونىم قۇرامىنداعى قانت پەن ماي ءالى دە قاۋىپ فاكتورى بولىپ سانالادى. دەگەنمەن، تەوبروميننىڭ ىقپالى كۇندەلىكتى تاماقتانۋدىڭ ادام دەنساۋلىعىنا اسەرىن تۇسىندىرۋدە ماڭىزدى دەرەك بولا الادى.
ءسۇت قوسىلعان شوكولادتا تەوبرومين بار، ءبىراق كونسەنتراتسيا الدەقايدا تومەن؛ ال اق شوكولادتا بۇل قوسىلىس مۇلدە بولمايدى. سوندىقتان، زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، قارا شوكولاد پايدالى اسەرى ساقتالعان جالعىز نۇسقا.