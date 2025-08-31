بريتان ازاماتى 2 جىل بويى ۇيىقتاماعان: دارىگەرلەر دياگنوز قويا الماي وتىر
32 جاستاعى بريتاندىق وليۆەر ەلۆيس ەكى جىل بويى ۇيىقتاماعانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ونىڭ باسىنا، كوزى مەن بۇلشىقەتتەرىنە اۋىر قىسىم تۇسىرەدى، سونىمەن قاتار اس قورىتۋ جۇيەسى مەن قوزعالىس ۇيلەسىمدىلىگى بۇزىلعان. كوزى كورمەي قالاتىن شاقتار دا بولعان، كەيدە ەسىنەن تانىپ، قۇلاپ كەتەتىن بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ەلۆيس بۇرىن سپورتپەن اينالىسىپ، زيان ادەتتەردەن اۋلاق بولعان، يپوتەكاسىن تولەپ، پويىز ماشينيسى بولىپ، پيلوت ليتسەنزياسىن العان. الايدا دەنساۋلىعىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى ول جۇمىستان كەتۋگە ءماجبۇر بولدى. ءۇيىن ساتقاننان كەيىن 57 جاستاعى اناسىنىڭ ۇيىنە كوشكەن ول، تۇسكەن قارجىنى ەم ىزدەۋگە جۇمساپ وتىر.
بريتاندىق دارىگەرلەر ءەلۆيستىڭ جاعدايىن انىقتاۋ ءۇشىن 50 گە جۋىق مامانعا جۇگىنگەن. ونىڭ دياگنوزدارى اراسىندا پوستتراۆماتيكالىق سترەسس، سوزىلمالى شارشاۋ، فيبروميالگيا، ۇيقىسىزدىق جانە شامادان تىس شارشاۋ بار. نيەۆرولوگ گاي لەشزينگەر تولىق ۇيىقتاماۋ ادام ءۇشىن ومىرگە ءقاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
Simba كومپانياسى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ بويىنشا، كۇنىنە جەتى ساعاتتان از ۇيىقتايتىن بريتاندىقتاردىڭ %15 ى تىرناق سىنعىشتىعىنا، %24 ى تەرىنىڭ سەزىمتالدىعىنا، %16 ى ەكزەماعا، %7 ى پسوريازعا شاعىمدانادى، ال %10 ى تەرىسىنىڭ كۇڭگىرت تۇسكە اينالۋىنان الاڭدايدى.
ەلۆيس جاعدايىنىڭ ەرەكشە ەكەنىنە قاراماستان، دارىگەرلەر «پارادوكسالدى ۇيقىسىزدىق» - ۇيىقتاماعانداي سەزىنسە دە، ورگانيزم از مولشەردە ۇيىقتاي الادى دەگەن گيپوتەزانى العا تارتىپ وتىر. بۇل جاعداي پسيحيكالىق بۇزىلىستارمەن قاتار ءجۇرۋى مۇمكىن، ءبىراق ەمدەۋ مۇمكىندىگى بار.