بريۋسسەلدە قازاقستاندىق ارتىستەردىڭ كونسەرتى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مادەنيەتى اپتالىعى اياسىندا ەۋروپا استاناسىندا «الاتاۋ اۋەندەرى» كونسەرتى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ق ر مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىكتىڭ 10 جىلدىعىنا، سونداي-اق ۇلى كومپوزيتور نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا ارنالعان مادەني ءىس-شارا بەلگياداعى قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ باستاماسىمەن جانە الماتى وبلىسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.
قازاق شىعارماشىلىق توبى قازاقستان مادەنيەتى اپتالىعى اياسىندا ۇلتتىق ونەرىمىزدى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىستىرۋ ءۇشىن بريۋسسەلگە باردى.
قازاق ونەرپازدارىنىڭ كونسەرتىن جەرگىلىكتى كورەرمەن ۇلكەن ىقىلاسپەن قارسى الىندى.
بريۋسسەل تۇرعىنى فابەن كاللە قازاقستاندىق ارتىستەردىڭ كونتسەرتىنەن ءلاززات العانىن ايتتى. ول ارتىستەردىڭ ەرەكشە رەپەرتۋارى مەن ونەرىن جوعارى باعالادى.
«الاتاۋ اۋەندەرىنىڭ» تاريحى 1979-جىلدان باستالادى، سول كەزدە قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى جانە تانىمال كومپوزيتور اسەت بەيسەۋوۆتىڭ باستاماسىمەن «قۇلانساز» فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق ءانسامبلى قۇرىلعان.
سودان بەرى انسامبل قازاقتىڭ باي مۋزىكالىق مۇراسىن ناسيحاتتاۋدا جانە حالىق شىعارماشىلىعىنىڭ بىرەگەي ۇلگىلەرىن ساحنالاۋدا ەرەكشە ءرول اتقاردى. 2011-جىلى الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ قولداۋىمەن انسامبل «الاتاۋ اۋەندەرىنىڭ» مەملەكەتتىك كوممۋنالدىق كاسىپورنى بولىپ قايتا قۇرىلدى. بۇل ۇيىم ءۇشىن ماڭىزدى كەزەڭ بولىپ، كاسىبي دامۋعا جول اشتى. بۇگىندە ءانسامبلدىڭ 68 مۇشەسى بار.
بۇعان دەيىن بريۋسسەلدە قازاق مادەني ورتالىعى اشىلعانىن حابارلاعان ەدىك.