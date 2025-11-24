بريۋسسەلدە قازاق مادەني ورتالىعى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - بەلگيا استاناسىندا گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋ جانە شەتەلدە تۇراتىن قازاقتاردى قولداۋعا ارنالعان جاڭا ورىن - قازاق مادەني ورتالىعى اشىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ورتالىق بالالار مەن ەرەسەكتەردىڭ قازاق ءتىلىن، ۇلتتىق ءداستۇرىن ۇيرەنىپ، تۋعان ەلىنىڭ مادەنيەتىمەن بايلانىسىن ساقتاي وتىرىپ، شىعارماشىلىق قابىلەتتەرىن دامىتا الاتىن ورىن بولادى.
بەلگياداعى قازاقستان ەلشىسى رومان ۆاسيلەنكو ورتالىقتىڭ اشىلۋى مادەني ارەكەتتەسۋگە قوسىمشا سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاق مادەني ورتالىعىن قۇرۋ - شەتەلدەگى وتانداستارىمىزدى قولداۋداعى ماڭىزدى قادام. بۇل اسىرەسە جاستار اراسىندا ءتىل، ءداستۇر جانە مادەني ەرەكشەلىكتى ساقتاۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ەلشى.
ورتالىق قۇرۋ باستاماسى بەلگياداعى قازاق دياسپوراسىنىڭ كوپتەن بەرگى ءوتىنىشى ەدى. بەلگياداعى قازاق وتباسىلارىمەن تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەيتىن جوبا مەنەدجەرى ارداق مولدانيازوۆا بۇل ءىس- شارانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- كوپتەگەن اتا- انالار بالالارىنىڭ قازاق تىلىندە سويلەۋىن ەستۋ جانە وزدەرىنىڭ جەرگىلىكتى ءداستۇرى تۋرالى ءبىلۋ مۇمكىندىكتەرىنىڭ جوقتىعىن ۇزاق ۋاقىت بويى ايتىپ كەلەدى. ۋاقىت وتە كەلە كەيبىر قازاقتاردىڭ مادەنيەتپەن بايلانىسى السىرەدى. سوندىقتان مۇنداي ورتالىقتىڭ اشىلۋى وتە وزەكتى بولدى. ەندى ءبىزدىڭ وتباسىلارىمىزدىڭ بالالارى بىرتىندەپ تىلگە جانە مادەني تامىرىنا ورالا الاتىن كەڭىستىگى بار، - دەدى ول.
اشىلۋ كۇنى بالالار قازاق ءتىلىنىڭ نەگىزى، ءداستۇرلى ويىندار، ۇلتتىق مۋزىكا ەلەمەنتتەرى جانە شىعارماشىلىق ءىس-شارالارمەن تانىستى. اسىراپ الىنعان قازاق بالالارى بار وتباسىلار ولارعا ءوز شىعۋ تەگىن تۇسىنۋگە كومەكتەسۋگە ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
قازاق مادەني ورتالىعى تۇراقتى نەگىزدە جۇمىس ىستەيدى، ءتىل ساباقتارىن، شىعارماشىلىق ستۋديالاردى، دومبىرا ساباقتارىن، مادەني باعدارلامالاردى جانە ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن ۇسىنادى. ورتالىق ەۋروپادا تۇراتىن قازاقتار ءۇشىن ماڭىزدى تارتىمدىلىق نۇكتەسىنە جانە بەلگيا مەن قازاقستان اراسىنداعى كوپىرگە اينالادى.