بريۋسسەلدە ق ر ازاماتتارى ءۇشىن ە و ۆيزالىق رەجيمىن جەڭىلدەتۋ تۋرالى كەلىسسوز وتەدى
بريۋسسەل. KAZINFORM - قازاقستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ پەن ەۋروپالىق وداقتىڭ سىرتقى ىستەر جانە قاۋىپسىزدىك ساياساتى جونىندەگى جوعارى وكىلى كايا كاللاستىڭ توراعالىعىمەن «قازاقستان - ەۋروپالىق وداق» ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ 22-وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى ق ر س ءى م حابارلادى.
ءىس-شارانىڭ ماڭىزدىلىعى قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق جانە ونىڭ مۇشە مەملەكەتتەرى اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلۋىنىڭ 10 جىلدىعىنا وراي وتكىزىلۋىمەن ەرەكشە ايشىقتالدى.
تاراپتار استانا مەن بريۋسسەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ون جىلدىق ناتيجەسىن قورىتىندىلاپ، ونىڭ بولاشاقتاعى دامۋى جونىندەگى كوزقاراسىمەن ءبولىستى.
ەكونوميكالىق بايلانىستار ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشى بولىپ قالا بەرەتىنى راستالدى. ەۋروپالىق وداق قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسى مارتەبەسىن ساقتاپ وتىر. 2024 -جىلى ءوزارا تاۋار اينالىمى 50 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جاقىندادى، ال ەۋروپالىق ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى اعىنى 200 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى.
ەلدە ەۋروپالىق قاتىسۋى بار 4 مىڭنان استام كومپانيا جۇمىس ىستەيدى. قازاق تاراپى ساۋدانى ودان ءارى ءارتاراپتاندىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىرىپ، وتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ە و نارىعىنا قول جەتكىزۋىن كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
ەرەكشە نازار ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىن («ورتا ءدالىز») دامىتۋ ماسەلەسىنە اۋدارىلدى. عالامدىق جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ ترانسفورماتسياسىن ەسكەرە وتىرىپ، تاراپتار بۇل باعىتتىڭ ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى سەنىمدى ءارى تۇراقتى كولىك ءدالىزى رەتىندەگى ستراتەگيالىق ماڭىزىن راستادى. قازاقستان بۇل كوريدوردى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ە و جانە وڭىرلىك سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
جەكە باعىت رەتىندە «جاسىل» جانە سيفرلىق ترانسفورماتسيا سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل تالقىلاندى. تاراپتار بۇل باعىتتىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ جاڭعىرتىلۋىنا جانە ەۋروپانىڭ ونەركاسىپتىك تۇراقتىلىعىنا بىردەي ۇلەس قوساتىن پەرسپەكتيۆالى سالا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وتىرىسقا قاتىسۋشىلار پارلامەنتتىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزىن دا اتاپ ءوتىپ، قاراشا ايىندا بريۋسسەلدە وتكەن «ق ر - ە و» پارلامەنتتىك ىنتىماقتاستىق كوميتەتىنىڭ 22-وتىرىسىنىڭ تابىستى وتكەنىن جوعارى باعالادى.
ادامدار اراسىنداعى بايلانىستى كەڭەيتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. تاراپتار 2-جەلتوقساندا بريۋسسەلدە ق ر ازاماتتارى ءۇشىن ە و ۆيزالىق رەجيمىن جەڭىلدەتۋ جانە رەادميسسيا تۋرالى كەلىسسوزدەردى باستاۋدى قۇپتادى.
بۇل قادام گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا، ستۋدەنتتەر، عالىمدار مەن كاسىبي ماماندار ءۇشىن مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋگە، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ موبيلدىگىن ارتتىرۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسادى.
ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق تۇرعىسىنان 2025 -جىلعى ساۋىردە سامارقاندتا وتكەن «ورتالىق ازيا - ە و» العاشقى سامميتىندە قابىلدانعان تاريحي شەشىم ەرەكشە اتالىپ ءوتتى. ونىڭ ناتيجەسىندە بۇل فورمات رەسمي تۇردە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە كوتەرىلدى.
وتىرىس بارىسىندا دەلەگاتسيا باسشىلارى قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداقتىڭ كەمەلدەنگەن، ورنىقتى جانە بولاشاققا باعىتتالعان سەرىكتەستىك قۇرا العانىن اتاپ ءوتتى. 29 نەگىزگى ءوزارا ءىس-قيمىل باعىتىن قامتيتىن كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم وسى جىلدار ىشىندە ءوز تيىمدىلىگى مەن وزەكتىلىگىن كورسەتىپ، ىنتىماقتاستىق پەن ءوزارا سەنىمدى نىعايتۋدىڭ بەرىك نەگىزىنە اينالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا ە. كوشەربايەۆ پەن ك. كاللاس ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋعا، ساۋدا مەن ينۆەستيسيالاردى دامىتۋعا، وڭىرلىك ءوزارا بايلانىستى ارتتىرۋعا جانە گۋمانيتارلىق سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە بەيىلدى ەكەنىن راستادى.
بۇعان دەيىن ەۋروپالىق وداقپەن ۆيزانى جەڭىلدەتۋ جۇمىسى كۇن سايىن ءجۇرىپ جاتقانىن جازعان ەدىك. ول ءۇشىن ە و-نىڭ ءار مەملەكەتىمەن جەكە سويلەسۋ كەرەك. بۇل جايلى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ ءمالىم ەتتى.