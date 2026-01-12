بەرىك اسىلوۆ پروكۋرورلىق قاداعالاۋدىڭ ناتيجەلەرىن جاريالادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قاداعالاۋ ورگانى مەملەكەت مۇددەسىن 1,1 تريلليون تەڭگەدەن استام سوماعا قورعاعان. بۇل تۋرالى باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ X جەلىسىندەگى جازباسىندا مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ، قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالالارىنداعى زاڭسىز ارەكەتتەردەن 470 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى قارجى مەن مۇلىك تاركىلەنگەن.
- باس پروكۋراتۋرا قارجى جانە ادىلەت مينيسترلىكتەرىمەن بىرلەسىپ مەملەكەتتىك مۇلىكتى باسقارۋدىڭ زاڭدىلىعىنا جۇرگىزىلگەن ءبىر عانا تەكسەرۋدىڭ ناتيجەسىندە 3 جىلدان استام ۋاقىت بويى شوتتاردا بۇعاتتالىپ تۇرعان جانە بيۋدجەتكە تولەنبەگەن 193 ميلليارد ديۆيدەندتەردى تولەۋ بويىنشا شارالار قابىلداندى. مەملەكەت مەنشىگىنە الاتاۋدىڭ تاۋ ەتەگىندە، كاسپيي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىندا، بۋراباي ۇلتتىق پاركىندە ورنالاسقان وليگوپوليالاردىڭ جەرى، سونداي-اق جىلدار بويى ماقساتتى تۇردە پايدالانىلماعان قوعامدىق جايىلىمدار مەن وزگە دە القاپتار - اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى جەردىڭ بارلىعى 800 مىڭ گەكتار قايتارىلدى. ناتيجەسىندە ءبىرقاتار وڭىردە جايىلىم تاپشىلىعى ماسەلەسى ءىس جۇزىندە شەشىلدى - پروكۋرورلار اۋىلدىق اۋماقتاردىڭ بارلىق تۇرعىندارىنا ولاردى پايدالانۋ مۇمكىندىگى مەن قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتتى.
پرەزيدەنت بەكىتكەن ىشكى ساياسات قاعيداتتارى مەن «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسى اياسىندا تابيعات پايدالانۋشىلارمەن كەلتىرىلگەن 25 ميلليارد كولەمىندەگى ەكولوگيالىق زالال وتەلدى. سيفرلىق تەحنولوگيالاردى، عارىشتىق مونيتورينگتى جانە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن پايدالانا وتىرىپ، پروكۋرورلار ەكولوگتارمەن بىرلەسىپ 3,8 مىڭنان استام زاڭسىز قوقىس ورىندارىن جويدى. پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكتىلەرى بويىنشا قۇرىلىس سالۋشىلارمەن 300 مىڭنان استام جاڭا جاسىل جەلەكتەر وتىرعىزىلدى.
مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ جارلىعىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە پروكۋرورلار جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ شىعىستارىن وڭتايلاندىرىپ، 255 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى قاجەتسىز مەملەكەتتىك شىعىنداردىڭ جولىن كەستى. مۇنى - تۇتاس ءبىر ءوڭىردىڭ جىلدىق بيۋدجەتىمەن سالىستىرۋعا بولادى.
پاۆلودار مەن اتىراۋدا جەرگىلىكتى ورگاندار ارنايى تەحنيكا مەن پاتەرلەردى نارىقتىق باعاسىنان ءۇش ەسە قىمبات باعامەن ساتىپ الۋدى جوسپارلاعان. پروكۋرورلار بۇل ساتىپ الۋلاردى توقتاتىپ، قاراجات وزگە الەۋمەتتىك قاجەتتىلىكتەرگە جانە ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتۋعا باعىتتالدى، - دەدى بەرىك اسىلوۆ.
ول سونداي-اق پروكۋرورلاردىڭ ءوتىنىشحاتتارى مەن نارازىلىقتارى بويىنشا 300 دەن استام ازاماتتىق جانە اكىمشىلىك ءىس بويىنشا شەشىمدەر قايتا قارالعانىن، ونىڭ ىشىندە مەملەكەت پايداسىنا 22 ميلليارد تەڭگە وندىرىلگەنىن جەتكىزدى.
- مىسالى، مەنىڭ نارازىلىعىم بويىنشا مەملەكەتتەن ەكى جەكە كومپانيانىڭ كرەديتتىك بەرەشەگى ءۇشىن 1,2 ميلليارد تەڭگە ءوندىرىپ الۋ جويىلدى. كەرىسىنشە، مەنىڭ نارازىلىعىم بويىنشا ورىندالماعان قارۋ- جاراقتى جوندەۋ جۇمىستارى ءۇشىن مەملەكەتتىك قورعانىس تاپسىرىسىنىڭ پايداسىنا 800 ميلليون تەڭگە ءوندىرىلدى.
قوعام مەن مەملەكەتتىڭ ەكونوميكالىق مۇددەلەرىن قورعاۋ سالاسىنداعى پروكۋرورلىق قاداعالاۋدىڭ تيىمدىلىگى، سونىڭ ىشىندە سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن جۇمىسقا ەنگىزۋ ەسەبىنەن ارتىپ كەلەدى، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن كاسپي قۇبىر جەلىسىنە جاسالعان شابۋىلعا قاتىستى جاعىمسىز پىكىر ايتقانداردى تەرگەپ-تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتقانىن جازعانبىز. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.