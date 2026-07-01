بەرىك اسىلوۆ: قىلمىستىق ىستەردىڭ 94 پايىزى ەلەكتروندى فورماتتا تەرگەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋرورى بەرىك اسىلوۆ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى الەمگە تانىمال ساراپشى، 01.AI كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى، دوكتور كاي-فۋ ليدى قابىلدادى.
كەزدەسۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاريالاعان سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى اياسىندا ءوتتى.
2026 -جىلى قازاقستاندا العاش رەت سيفرلىق كودەكس پەن «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭ قابىلداندى. بولاشاقتىڭ سيفرلىق قالاسى - الاتاۋ سالىنۋدا. مەملەكەت باسشىسى ەلدى ءاربىر شەشىم اشىق، ءاربىر ارەكەت ەسەپ بەرۋگە مىندەتتى، ءال اربىر ازامات زاڭ مەن تەحنولوگيالاردىڭ كۇشىمەن قورعالاتىن مەملەكەتتىك باسقارۋ مودەلىنە كەزەڭ- كەزەڭىمەن باستاپ كەلەدى.
مەملەكەتتىك ورگاندار ەل باسشىلىعىنىڭ باعىتىن جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. بۇل باعىتتان پروكۋراتۋرا ورگاندارى دا تىس قالعان جوق.
كەزدەسۋ بارىسىندا بەرىك اسىلوۆ قاداعالاۋ ورگانىندا جيناقتالعان اۋقىمدى دەرەكتەر قورى سيفرلىق ەسەپكە الۋدان جاساندى ينتەللەكت پەن Alem.Cloud سۋپەركومپيۋتەرىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانا وتىرىپ، زياتكەرلىك تالداۋ مەن تاۋەكەلدەردى بولجاۋ دەڭگەيىنە كوشۋگە مۇمكىندىك بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
قوناققا پروكۋراتۋرا ورگاندارىنداعى سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ اۋقىمى جانە سيفرلىق ەسەپكە الۋدان بولجام جاساۋعا، اناليتيكا مەن تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الۋعا كوشۋگە مۇمكىندىك بەرگەن نەگىزگى جەتىستىكتەر تانىستىرىلدى.
- بۇگىندە قىلمىستىق ىستەردىڭ 94 پايىزى ارىز تىركەلگەن ساتتەن باستاپ ۇكىمنىڭ ورىندالۋىنا دەيىن ەلەكتروندىق فورماتتا تەرگەلەدى. بۇل - قاعاز قىلمىستىق ىستەر ءداۋىرىنىڭ اياقتالعانىن بىلدىرەدى، - دەدى قاداعالاۋ ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى.
اكىمشىلىك ءىس جۇرگىزۋ، بيزنەستى قورعاۋ، ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن قاراۋ جانە وزگە دە باعىتتار تولىق سيفرلاندىرىلعان.
قازىرگى تاڭدا 300 دەن استام مەملەكەتتىك ورگاننىڭ دەرەكقورلارىمەن ينتەگراتسيالانعان 7 ۆەدومستۆوارالىق اقپاراتتىق جۇيە تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
«قازاقتەلەكوممەن» بىرلەسىپ ەلىمىز بويىنشا الاياقتاردىڭ قوڭىراۋلارىن بۇعاتتايتىن انتيكولل- ورتالىق قۇرىلدى. ونىڭ ءبىر جىلدىق جۇمىسى بارىسىندا 1 ميلليوننان استام الاياقتىق قوڭىراۋ توقتاتىلدى.
پروكۋرورلار «سيفرلىق قاداعالاۋ» جۇيەسى ارقىلى قوعامدىق ورىندارداعى ينتەللەكتۋالدى بەينەكامەرالارعا قوسىلعان. جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى بۇل جۇيە قۇقىق بۇزۋشىلاردىڭ سيفرلىق ىزدەرىن انىقتايدى.
قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ كوميتەتىندە قىلمىستىق قاۋىپ-قاتەرلەردى بولجاۋ ورتالىعى قۇرىلىپ، كريمينوگەندىك تاۋەكەلدەردى انىقتاۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزۋدە.
وسى جانە باسقا دا قابىلدانعان شارالار قىلمىس دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىنە وڭ اسەرىن تيگىزۋدە.
دوكتور كاي-فۋ لي باس پروكۋراتۋرانىڭ جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ تاجىريبەسىنە جوعارى باعا بەرىپ، مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتتى بۇگىننەن باستاپ ەنگىزىپ جاتقان مەملەكەتتەر ۇزاق مەرزىمدى تەحنولوگيالىق ارتىقشىلىققا يە بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار ول قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋداعى بولاشاق وڭىرلىك ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالۋ الەۋەتى جونىندەگى كوزقاراسىمەن ءبولىسىپ، زاماناۋي سيفرلىق ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋ جانە زياتكەرلىك تەحنولوگيالاردى دامىتۋ باعىتىنداعى ەلىمىزدىڭ باسەكەلەستىك ارتىقشىلىقتارىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
باس پروكۋرور كاي-فۋ ليدىڭ AI 2.0، مۋلتياگەنتتىك جۇيەلەر، باسشىلاردىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ارنالعان «Boss AI» تۇجىرىمداماسى جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى تۇبەگەيلى وزگەرىستەردىڭ قاجەتتىلىگى تۋرالى يدەيالارىنا جوعارى باعا بەردى.
- بۇل تاسىلدەر مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندى ينتەللەكت ەكسپورتتايتىن ەلگە اينالدىرۋ جونىندەگى پايىمىمەن تولىق ۇندەسەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى بەرىك اسىلوۆ.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ قىزمەتىنە جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ سالاسىندا تاجىريبە الماسۋدى جالعاستىرۋدىڭ ءارى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.