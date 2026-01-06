بريجيت ماكروننىڭ ار-نامىسىن قورلاعاندار جازالانادى
استانا. KAZINFORM - پاريج سوتى فرانسيا پرەزيدەنتىنىڭ جۇبايى بريجيت ماكرونعا قاتىستى كيبەربۋللينگ پەن جالا جابۋ دەرەكتەرى بويىنشا 10 ادامدى كىنالى دەپ تانىدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى جازدى.
Le Figaro باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، دۇيسەنبى كۇنى، 5-قاڭتاردا پاريجدە بريجيت ماكرونعا قارسى ينتەرنەتتە قورلاۋ مەن جالعان قاۋەسەت تاراتقان ايىپتالۋشىلارعا ۇكىم شىقتى. ولار پرەزيدەنتپەن جاس ايىرماشىلىعى مەن جىنىسىنا قاتىستى نەگىزسىز اقپارات تاراتقانى ءۇشىن 6 ايعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى.
تەرگەۋ بارىسىندا اتالعان ادامداردىڭ ءبىرىنشى حانىم تۋرالى ادەيى جالعان مالىمەتتەردى ينتەرنەتتە تاراتقانى انىقتالدى. سوت قورعاۋ تاراپىنىڭ كەيبىر جازبالار مەن ۆيدەولاردىڭ «ءازىل-وسپاق سيپاتتا بولعانى» جونىندەگى ءۋاجىن قابىلدامادى. كوپتەگەن جاريالانىمدار ونداعان مىڭ رەت قارالعان.
سوتتالعانداردىڭ جاسى 41 مەن 65 ارالىعىندا. ولاردىڭ سەگىزى - ەر ادام، ەكەۋى - ايەل. سوت شەشىمىمەن ولارعا كيبەربۋللينگكە قارسى ترەنينگتەن ءوتۋ، سونداي-اق 8 ايعا دەيىن شارتتى جازا تۇرىندەگى ءتۇرلى جازا تاعايىندالدى.
ونلاين قۋدالاۋ ءىسى بريجيت ماكروننىڭ 2024 -جىلدىڭ جازىندا تۇسىرگەن شاعىمىنان كەيىن قوزعالعان.
تەرگەۋ بارىسىندا ونىڭ ترانسگەندەر ەكەنى تۋرالى جالعان اقپاراتتى كەيبىر جۋرناليستەر مەن بلوگەرلەر، اتاپ ايتقاندا ناتاشا رەي مەن اماندين روي تاراتقانى، كەيىن بۇل مالىمەتتەردى ا ق ش-تاعى ۋلتراوڭشىل جۋرناليست كەنديس وۋەنس ءىلىپ اكەتكەنى بەلگىلى بولدى. ولار ءبىرىنشى حانىم ەر ادام بولىپ دۇنيەگە كەلىپ، جان-ميشەل ەسىمدى ادام بولعان جانە «وزگە بىرەۋدىڭ جەكە تۇلعاسىن يەمدەنگەن» دەگەن نەگىزسىز مالىمدەمەلەر جاساعان. بۇل اقپاراتتارعا ەشقانداي دالەل جوق.
اتالعان ءىس بويىنشا سوتتالعانداردىڭ ءبىرى - اماندين روي. سوت وتىرىسىنا بريجيت ماكروننىڭ قىزى تيففاني وزەر قاتىسىپ، ينتەرنەتتەگى جالا ونىڭ اناسىنىڭ عانا ەمەس، بۇكىل وتباسىنىڭ ومىرىنە كەرى اسەر ەتكەنىن ايتتى. قازىرگى تاڭدا ماكرون جۇبايلارى ا ق ش-تا كەنديس وۋەنسكە قارسى سوت ءىسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن فرانسيا پرەزيدەنتى جۇبايىن قورعاۋ ءۇشىن «عىلىمي دالەلدەر» ۇسىناتىنىن جازعان ەدىك.