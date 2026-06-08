بۇرىنعى دەپۋتات ا ق ش- تا كۋرەر بولىپ جۇمىس ىستەپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىرعىزستان پارلامەنتىنىڭ بۇرىنعى دەپۋتاتى ءارى ەكس-ەڭبەك ءمينيسترى ۋلۋكبەك كوچكوروۆتىڭ ۆيدەوسى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
جەلىدە تاراعان ۆيدەودا ساياساتكەردىڭ كولىككە سالەمدەمەلەر تيەپ جاتقانىن كورۋگە بولادى. ۆيدەو اۆتورلارىنىڭ مالىمەتىنشە، ول قازىر ا ق ش- تىڭ چيكاگو قالاسىندا Amazon كومپانياسىندا كۋرەر بولىپ جۇمىس ىستەيدى.
كوپتەگەن قولدانۋشى بۇرىنعى شەنەۋنىكتى قولداپ، ادال ەڭبەكتىڭ ەش ۇياتى جوق ەكەنىن جازعان. ال كەيبىرى جوعارى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر اتقارىپ، پرەزيدەنت سايلاۋىنا قاتىسقان ادامنىڭ بۇگىندە سالەمدەمە جەتكىزۋمەن اينالىسىپ جۇرگەنىنە تاڭدانىسىن ءبىلدىردى.
جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ باسىم بولىگى بۇرىنعى ساياساتكەرگە قولداۋ ءبىلدىردى. پىكىر قالدىرۋشىلاردىڭ ءبىرى «ءبىر وتباسىنىڭ كۇنكورىسىن قامتاماسىز ەتەتىن جۇمىس بولسا، بۇل مۇمكىندىكتەر ەلى دەگەن ءسوز» دەسە، ەندى ءبىرى «دەمەك، جەمقورلىقپەن اينالىسپاعان جانە وزىنە قارجى جيناماعان» دەپ جازعان. سونداي-اق «قۇرمەتكە لايىق»، «ەگەر راس بولسا، رەسپەكت»، «بۇگىن مينيستر بولساڭ، ەرتەڭ كۋرەر بولۋىڭ مۇمكىن. ەڭ باستىسى ادال ادام بولىپ قالۋ» دەگەن پىكىرلەر دە كوپتەپ كەزدەسكەن.
ۋلۋكبەك كوچكوروۆ قىرعىزستاندا بەلگىلى ساياساتكەرلەردىڭ ءبىرى سانالادى. ول ءار جىلدارى «اتا-جۇرت» پارتياسىنان جوگوركۋ كەنەش دەپۋتاتى بولىپ سايلانىپ، 2017-جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋىنا قاتىسقان. ال 2018-جىلى ەلدىڭ ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك دامۋ ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارعان.
2020-جىلعى ساياسي وقيعالاردان كەيىن كوچكوروۆ مەملەكەتتىك قىزمەتتەن كەتكەن. سوڭعى جىلدارى ول وتباسىمەن بىرگە ا ق ش- تىڭ چيكاگو قالاسىندا تۇرىپ كەلەدى جانە كوپشىلىك الدىنا جيى شىقپايدى.
ازىرگە ەكس-شەنەۋنىك الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان ۆيدەوعا دا، جەتكىزۋ قىزمەتىندە جۇمىس ىستەيتىنى تۋرالى اقپاراتقا دا رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.