برەنت ماركالى مۇناي باعاسى ءوسىپ 92 دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - لوندونداعى ICE بيرجاسىندا قىركۇيەك ايىنا ارنالعان Brent ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرىنىڭ باعاسى 11-ماۋسىمنان بەرى العاش رەت باررەلىنە 92 دوللاردان استى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا تاڭعى ساعات 6:12-دەگى جاعداي بويىنشا Brent مۇنايىنىڭ باعاسى %1,12 ءوسىپ، باررەلى 92,03 دوللار بولدى.
ال 06:17-گە قاراي مۇناي باعاسىنىڭ ءوسىمى جەدەلدەپ، Brent ماركاسىنىڭ ءبىر باررەلى 92,16 دوللارعا جەتتى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا %1,26 جوعارى.
كەيىننەن مۇناي باعاسى باررەلىنە 92 دوللار شاماسىندا تۇراقتادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Brent ماركالى مۇنايدىڭ ءبىر باررەلى 83 دوللار دەڭگەيىندە ساۋدالانعان ەدى.