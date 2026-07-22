KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    برەنت ماركالى مۇناي باعاسى ءوسىپ 92 دوللاردان استى

    استانا. KAZINFORM - لوندونداعى ICE بيرجاسىندا قىركۇيەك ايىنا ارنالعان Brent ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرىنىڭ باعاسى 11-ماۋسىمنان بەرى العاش رەت باررەلىنە 92 دوللاردان استى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    Әлемде мұнай бағасы тағы қымбаттады — ParsToday
    Фото: ParsToday

    قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا تاڭعى ساعات 6:12-دەگى جاعداي بويىنشا Brent مۇنايىنىڭ باعاسى %1,12 ءوسىپ، باررەلى 92,03 دوللار بولدى.

    ال 06:17-گە قاراي مۇناي باعاسىنىڭ ءوسىمى جەدەلدەپ، Brent ماركاسىنىڭ ءبىر باررەلى 92,16 دوللارعا جەتتى. بۇل الدىڭعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا %1,26 جوعارى.

    كەيىننەن مۇناي باعاسى باررەلىنە 92 دوللار شاماسىندا تۇراقتادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Brent ماركالى مۇنايدىڭ ءبىر باررەلى 83 دوللار دەڭگەيىندە ساۋدالانعان ەدى.

    ەكونوميكا ىقپالداستىق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور