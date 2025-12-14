بۇرقاسىن، كوكتايعاق: 16 وبلىس پەن استانا تۇرعىندارىنا ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. قازاقپارات - 14 جەلتوقسان، جەكسەنبى كۇنى قازاقستاننىڭ 16 وبلىسى مەن استانادا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform «قازگيدرومەتكە» سىلتەمە جاساپ.
14- جەلتوقساندا تۇندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كۇننىڭ سوڭىندا قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، كۇندىز 15-20، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 23-28 م/س جەتەدى. شىمكەنت قالاسىندا 14-جەلتوقساندا تۇندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى. تۇركىستان قالاسىندا تۇندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز 15-20، ەكپىنى 23 م/س.
پەتروپاۆلدا كۇندىز قار، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز كۇشى 15-20 م/س جەتەدى.
استانا قالاسىندا كوكتايعاق بولادى.
اتىراۋ قالاسىندا قار، كوكتايعاق، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. باتىستان، سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇشى 15-20، ەكپىنى 23-28 م/س جەتەدى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك-باتىس باعىتقا اۋىسادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. الماتى قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. قوناەۆ قالاسىندا كەي ۋاقىتتا تۇمان كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇندە قار، كوكتايعاق، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قاتتى قار، كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن ءجۇرىپ وتەدى. جەل سولتۇستىك-باتىستان سوعادى، كۇشى 15-20، ەكپىنى 23-28 م/س، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 30 م/س جانە ودان دا اسادى. اقتاۋ قالاسىندا كەي ۋاقىتتا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى 15-20 م/س، ەكپىنى 23-28 م/س، كەي ۋاقىتتا 30 م/س جانە ودان دا اسۋى مۇمكىن.
تۇندە اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە كوكتايعاق، كۇندىز كوكتايعاق كۇتىلەدى. كوكشەتاۋدا كۇندىز كوكتايعاق بولادى.
جەزقازعان قالاسىندا كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س جەتەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. قاراعاندى قالاسىندا جولداردا كوكتايعاق بولادى. كەي ۋاقىتتا تۇمان باسۋى ىقتيمال.
اقتوبەدە قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇشى 15-20 م/س.
تۇندە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، بۇرقاسىن جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل شىعىستان، وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا 15-20، تۇندە ەكپىنى 25 م/س. وسكەمەن قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى، تۇندە ەكپىنى 15-20 م/س.
ورالدا قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك-باتىستان وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ سوعادى، كۇشى 15-20، ەكپىنى 23-28 م/س.
تۇندە اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبار، قار)، بۇرقاسىن جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان، وڭتۇستىكتەن سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 15-20، تۇندە ەكپىنى 23-28 م/س. سەمەيدە 14 -جەلتوقساندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قار، بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان، وڭتۇستىكتەن سوعادى، تۇندە ەكپىنى 15-20 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق، تۇمان كۇتىلەدى. شىعىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قار جاۋىپ، كەي ۋاقىتتا جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، ەكپىنى 23 م/س كۇتىلەدى. تارازدا كەي ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسىپ، تۇندە كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن.
قوستاناي وبلىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. قوستاناي قالاسىندا قار، بۇرقاسىن بولادى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇشى 15-20، ەكپىنى 23-28 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان، بۇرقاسىن بولۋى ىقتيمال. وڭتۇستىكتەن سوعاتىن جەل باتىسقا اۋىسادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە كۇشى 15-20 م/س، كۇندىز 15-20، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 25 م/س جەتەدى. قىزىلوردا قالاسىندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. كەي ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىكتەن سوعاتىن جەل باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز كۇشى 15-20 م/س جەتەدى.