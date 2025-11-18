بەرليننىڭ تاريحي ورتالىعىندا ەۆرەيلەرگە تيەسىلى عيماراتتاردىڭ قالدىقتارى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - بەرليننىڭ ورتالىعىندا ارحەولوگتەر قازىرگى ماركس-ەنگەلس فورۋمى دەپ اتالاتىن جەردە ورنالاسقان تاريحي عيماراتتاردىڭ سوڭعى قالدىقتارىن اشىپ وتىر. بۇل كوشەدە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا دەيىن ونداعان ەۆرەي وتباسى تۇرعان جانە ءوزىنىڭ سيناگوگاسى مەن اس ءۇيى بار ايگىلى «پورتۋگاليا كورولى» قوناق ءۇيى سياقتى عيماراتتار ورنالاسقان، دەپ حابارلايدى Bild.
BILD باسىلىمى ارحەولوگ گەرسون يويتە باستاعان توپتىڭ بۇرىنعى بۋرگشتراسسە بويىنداعى ۇيلەردىڭ جەرتولەلەرىن قۇجاتتاپ جاتقانىن انىقتادى.
بۇل ۇيلەر ناتسيستىك گەرمانيا كەزىندە ەۆرەي يەلەرىنەن كۇشتەپ تارتىپ الىنعان، ال سوعىستان كەيىن عيماراتتاردىڭ كوپشىلىگى گ د ر داۋىرىندەگى قيراۋ جانە كەيىنگى قالا قۇرىلىسىنا بايلانىستى جويىلىپ كەتكەن.
تابىلعان نىساندار قاتارىندا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى ريحارد ۆيلشتەتتەرگە تيەسىلى №20-ءۇيدىڭ قالدىقتارى جانە بەرلين ايگىلى ماركالىق راريتەتتەردى ساقتاپ قالعان كوللەكسيا جيۋشى فيليپپ كوسساكتىڭ عيماراتى بار.
قالانى كوركەيتۋ باعدارلاماسىنا سايكەس، ارحەولوگيالىق ولجالار قۇجاتتالعاننان كەيىن اۋماق قازىلىپ، بۇرىنعى عيماراتتاردىڭ ورنىنا شپرەە جاعالاۋىنا اپاراتىن باسپالداقتار مەن پاندۋستار سالىنادى.
كەيبىر تاريحشىلار بەرلين بيلىگىنىڭ ءتاسىلىن سىنعا الدى. قالا زەرتتەۋشىسى بەنەديكت گەبەلدىڭ ايتۋىنشا، ايماقتاعى جەردىڭ %20 ى مۇراگەرلەرگە ەشقاشان ءادىل قايتارىلماعان، ال وتەماقى تولەنگەن جاعدايدا دا ول ناقتى قۇنىنىڭ بىرنەشە پايىزىن عانا قۇراعان.
