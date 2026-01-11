بەرليندە 4 ميلليون كيلوگرامم كارتوپ تەگىن تاراتىلادى
استانا. KAZINFORM - مۇنداي اكسيانى Berliner Morgenpost گازەتى مەن بەرليندىك Ecosia كومپانياسى ۇيىمداستىرىپ وتىر. ولاردىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، تەگىن بەرىلەتىن كارتوپتىڭ سالماعى 800 ەرەسەك پىلگە تەڭ. بۇل تۋرالى DW جازدى.
وسى كولەمدەگى كارتوپتان بيىكتىگى شامامەن 350 مەتر بولاتىن مۇنارا تۇرعىزۋعا جانە بىرنەشە ءجۇز مىڭ ادامدى تاماقتاندىرۋعا بولادى. قازىرگى ۋاقىتتا جوعارعى سۇرىپتاعى كارتوپ لەيپتسيگ ماڭىندا بارلىق قاجەتتى ساقتاۋ شارتتارى قاراستىرىلعان قويمادا تۇر. ءبىراق ونى ەشكىم ساتىپ العىسى كەلمەيدى.
سەبەبى بيىل گەرمانيادا كارتاپ سوڭعى 25 جىلدا بولماعان اۋقىمدا جينالعىن. ءونىم كولەمسى 13 ميلليون توننادان اسادى، بۇل كوپجىلدىق ورتا كورسەتكىشتەن %17عا جوعارى.
وسىلايشا، نارىقتاعى ۇسىنىس سۇرانىستان ايتارلىقتاي اسىپ كەتكەندىكتەن، وندىرۋشىلەر ساتىپ الۋشى تابا الماي، كارتوپتى ساقتاۋ كەزىندە شىعىنعا ۇشىراپ وتىر. ساكسونيادان كەلگەن ءبىر فەرمەر بەرليندىكتەرگە حابارلاسىپ، كارتوپتى استاناعا اكەلۋدى ۇسىنعان.
اكسيا ۇيىمداستىرۋشىلارى كارتوپتى كەز كەلگەن نيەت بىلدىرگەن ادامعا 1 تونناعا دەيىن بەرۋگە دايىن. ونى شىركەۋلەر، مەكتەپتەر، سپورت كلۋبتارى، اۋداندىق ۇيىرمەلەر مەن سەكسيالار، الەۋمەتتىك كومەك ۇيىمدارى، ءتىپتى جەكە تۇلعالار دا الا الادى. ەڭ باستىسى - كارتوپ تەك مۇقتاج ادامدارعا تاراتىلماق.