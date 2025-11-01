بەرلين اۋەجايىنىڭ جۇمىسى درونعا بايلانىستى ۋاقىتشا توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيا استاناسىندا بىرنەشە رەيس كەشىكتىرىلىپ، ۇشاقتار باسقا اۋەجايلارعا باعىتتالدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ۇشقىشسىز ۇشاقتىڭ سالدارىنان ۆيللي براندت اتىنداعى بەرلين-براندەنبۋرگ حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ جۇمىسى ۋاقىتشا توقتالدى. ءبىراز رەيس باسقا اۋەجايلارعا باعىتتالدى. سونىمەن قاتار ۇشاقتاردىڭ ۇشىپ-قونۋىندا كەشىگۋ بايقالدى. اتاپ ايتقاندا، بازەل، وسلو جانە بارسەلوناعا رەيستەر كەشىكتىرىلدى. لوندون، بيرمينگەم، مانچەستەر، ستوكگولم، حەلسينكي جانە انتاليادان ۇشاقتار باسقا اۋە ايلاقتارىنا باعىتتالدى.
براندەنبۋرگ پوليتسياسى وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، اۋەجاي ماڭىنداعى درون تۋرالى ەڭ الدىمەن ءبىر ادام حابارلاعان. ۇشقىشسىز ۇشاقتى پاترۋلدىك ماشينانىڭ ەكيپاجى دا بايقادى. الايدا، اپپاراتتىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋ مۇمكىن بولمادى.
- سوڭعى ايلاردا دروندار گەرمانيانىڭ ازاماتتىق نىساندارىنىڭ جۇمىسىن بىرنەشە رەت بۇزدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەلدىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى الەكساندر دوبريندتتىڭ ايتۋىنشا، 26-قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى شلەزۆيگ-گولشتەين اسپانىندا دروندار توبى بايقالعان. 3-قازاندا ميۋنحەن اۋەجايى بىرنەشە ۇشقىشسىز ۇشاقتاردىڭ كورىنۋىنە بايلانىستى جۇمىسىن توقتاتقان. سول كۇنى فەدەرالدى پوليتسيانىڭ انىقتاۋ جۇيەسى ماينداعى فرانكفۋرت اۋەجايىنىڭ باتىس بولىگىندەگى اۋە كەڭىستىگىنىڭ بۇزىلۋىن تىركەدى.
ايتا كەتەيىك، سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەس-سۋۆەيدا تۇرعىن القابىن دروندار شابۋىلدادى.